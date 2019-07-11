11 июля 2019, 09:37

Житель Чечни осужден за хранение автомата

Суд в Чечне приговорил к году колонии-поселения жителя Грозненского района республики, признав его виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия.

По данным МВД, мужчина был задержан несколько месяцев назад в ходе оперативно-профилактических мероприятий. Он незаконно хранил в своем доме автомат Калашникова и патроны к нему. "Оружие было изъято в ходе оперативных мероприятий. Тогда же было возбуждено уголовное дело", - рассказали в ведомстве.

Суд Грозненского района признал местного жителя виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). "С учетом всех обстоятельств дела, чистосердечного раскаяния и того, что обвиняемый ранее не привлекался к ответственности, суд назначил ему наказание виде лишения свободы сроком на год, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканкой прокуратуры.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 222 УК РФ - до четырех лет лишения свободы. По словам одного из близких родственников осужденного, вынесенный приговор обжаловаться не будет.

Примечание:

"Житель Чечни обвинен в хранении патронов", "Житель Чечни осужден за сбыт гранаты", "Житель Грозного осужден за хранение боеприпасов".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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