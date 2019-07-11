Заправка автомобиля топливом. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

11 июля 2019, 08:52

Дело о взрыве на автозаправке в Чечне дошло до суда

Управляющий газозаправочной станцией в Шелковском районе Чечни, где в результате пожара пострадали пять человек, обвинен в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Как писал "Кавказский узел", взрыве цистерн с топливом на автозаправке в станице Шелковской произошел 28 июня 2018 года. Пострадали пять человек, один из них был госпитализирован. Общая площадь пожара на заправке составила 800 квадратных метров. Сгорели сама АГЗС и расположенное в непосредственной близости от нее здание автостанции. Специалисты установили, что взрыв на АЗС произошел в связи с несоблюдением правил безопасности.

Следователи обвинили управляющего частной газозаправочной станцией в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 1 ст. 217 УК РФ). По данным следствия, обвиняемый с 2016 года работал управляющим на АГЗС и отвечал, в том числе за промышленную и пожарную безопасность на данном объекте. Пожарно-техническая экспертиза заключила, что пожар на станции произошел в результате нарушения правил безопасности при реализации сжиженного газа для заправки автомобилей, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Чечне.

"Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, опубликованном 10 июля на сайте ведомства.

Примечание:

"50 человек были эвакуированы из-за угрозы взрыва на АЗС в Чечне", "Пять человек пострадали при пожаре на АЗС в Азербайджане", "Три газовых заправки закрыты в Дагестане после прокурорской проверки".

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