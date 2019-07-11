Взорвавший гранату в подъезде дома в Тбилиси мужчина задержан

11 июля 2019, 07:32

Мужчина бросил гранату в подъезде дома в районе Варкетили после того, как поссорился с пострадавшими, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля в районе Варкетили на окраине Тбилиси взорвалась брошенная в подъезд жилого дома ручная граната. Пострадали три человека, их состояние оценивается как стабильное.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который, по данным МВД, бросил гранату в подъезде жилого дома в районе Варкетили. Обвиняемый поссорился с пострадавшими, после чего бросил гранату РГД с верхнего этажа, пишет 10 июля "Спутник-Грузия".

Один из пострадавших перенес хирургическую операцию. Еще у одного пострадавшего множественные ранения от осколков гранаты, пишет "Инфо 24".