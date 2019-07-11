11 июля 2019, 07:32
Взорвавший гранату в подъезде дома в Тбилиси мужчина задержан
Мужчина бросил гранату в подъезде дома в районе Варкетили после того, как поссорился с пострадавшими, сообщило МВД.
Как писал "Кавказский узел", 10 июля в районе Варкетили на окраине Тбилиси взорвалась брошенная в подъезд жилого дома ручная граната. Пострадали три человека, их состояние оценивается как стабильное.
Сотрудники полиции задержали мужчину, который, по данным МВД, бросил гранату в подъезде жилого дома в районе Варкетили. Обвиняемый поссорился с пострадавшими, после чего бросил гранату РГД с верхнего этажа, пишет 10 июля "Спутник-Грузия".
Один из пострадавших перенес хирургическую операцию. Еще у одного пострадавшего множественные ранения от осколков гранаты, пишет "Инфо 24".
"Восемь человек госпитализированы после взрыва в Тбилиси", "Власти Аджарии пообещали компенсации семьям погибших при пожаре", "Власти Тбилиси пообещали жилье пострадавшим от взрыва".
11 июля 2019, 06:17
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Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе
Бывший начальник отделения УФСБ России по Краснодарскому краю в Белореченске Константин Николинко по решению суда взят под стражу. Следователи обвинили его в превышении полномочий, связанном с фиктивным трудоустройством в филиал Адыгейского госуниверситета.
11 июля 2019, 05:36
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Алхас Квициния стал кандидатом в президенты Абхазии от партии "Амцахара"
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11 июля 2019, 05:15
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Оппозиция раскритиковала дату празднования Дня Калмыкии
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11 июля 2019, 04:30
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НПО указало на нарушения прав протестующих в Тбилиси
Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила о массовых нарушениях прав человека силовиками во время разгона акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Оппозиция готовила государственный переворот, заявил глава МВД Георгий Гахария, объясняя действия полиции.
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Правозащитники объявили 10 июля в Азербайджане Днем борьбы с пытками
Большинство арестованных в связи с беспорядками в Гяндже в июле 2018 года не причастны к этим событиям, признательные показания у них были выбиты под пытками, заявил Комитет против репрессий и пыток. Члены комитета приняли решение объявить 10 июля Днем борьбы с пытками.
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