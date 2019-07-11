НПО указало на нарушения прав протестующих в Тбилиси

11 июля 2019, 04:30

Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила о массовых нарушениях прав человека силовиками во время разгона акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Оппозиция готовила государственный переворот, заявил глава МВД Георгий Гахария, объясняя действия полиции.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав тогда сообщил о госпитализации 240 человек, а министерство внутренних дел - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. 6 июля суд поместил под стражу четверых активистов, обвиненных в насилии во время протестов. В рамках расследования по делу были приостановлены служебные полномочия десяти сотрудников МВД, участвовавших в разгоне акции протеста, а также директора департамента по особым поручениям Георгия Какичашвили. Генпрокуратура Грузии заявила, что дело о насилии на митингах в Тбилиси будет расследоваться по статье о попытке свержения власти. Центр образования и мониторинга прав человека Грузии в своем докладе указал, что протестующие сами дали повод полиции приступить к разгону акции, однако силовики вели себя избыточно агрессивно и необоснованно применили спецсредства.

кции с требованием отставки Гахарии 10 июля вылилась в стычки возле резиденции Бидзины Иванишвили в поселке Шекветили. Акции протеста в Тбилиси начались после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, а их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. А

Ассоциация молодых юристов Грузии 10 июля опубликовала на своем сайте предварительный доклад о событиях 20-21 июня. В нем отмечается, что "20-21 июня общество... стало свидетелем разгона (полицией) широкомасштабной акции протеста", при этом силовики применили силу в отношении протестующих, что повлекло масштабное нарушение их прав (Перевод корреспондента "Кавказского узла"). Ассоциация готовит отчет, в котором будет проведен анализ всех нарушений прав человека, допущенных при разгоне митингующих, говорится в документе.

"Мы хотим собрать всю информацию, проанализировать и представить... доклад", - передает со ссылкой на главу ассоциации Сулхана Саладзе "Эхо Кавказа". По словам руководителя ассоциации, в докладе будет рассмотрен, в частности, вопрос - были ли допущены нарушения права на мирное собрание и имелись ли формальные основания для разгона акции. Кроме того, ассоциация проведет анализ использованных силовиками методов, случаев применения чрезмерной силы при задержаниях, обращения правоохранителей с задержанными участниками акции. Отдельная часть доклада будет посвящена судебным делам демонстрантов, сказал Саладзе.

Глава МВД Георгий Гахария 9 июня провел закрытую встречу с политологами и представителями общественных организаций, которым рассказал о подробностях разгона митинга, пишет "Спутник-Грузия".

"На встрече с Гахария присутствовали около 20 экспертов, аналитиков, политологов, представителей разных неправительственных организаций и исследовательских центров", - цитирует издание аналитика по военно-политическим вопросам Амирана Салуквадзе.

По его словам, в качестве доказательства готовящегося государственного переворота Гахария указал на большое количество пропусков в парламент, выданных депутатами от оппозиционных партий 20 июня. Обычно политическая партия в среднем в день выписывала два-три пропуска, а в этот день депутаты выписывали по 10 и более пропусков, рассказал со слова главы МВД Салуквадзе.

"Допустим, что каждый из 30-40 оппозиционных депутатов провели 10-20 человек, получится несколько сотен сторонников оппозиции внутри здания. Это был один из факторов, из-за которого полиция была вынуждена принять соответствующие меры", - сказал военный эксперт.

Расстояние, при которых разрешено использовать резиновые пули, составляет от 10 метров, однако МВД Грузии разрешает стрелять только с расстояния не менее 20 метров.На встрече министр пояснил, что попадания в голову вызваны погрешностью при стрельбе с дистанции более чем 20 метров, рассказал Гахарии Салуквадзе.

Во время акций протестующие устанавливали бюст Гахарии, закрыв ему один глаз повязкой, ставя ему в укор то, что в ходе разгона митингующих людям стреляли в глаза.

"Гахария объявил, что не собирается никуда уходить, но сказал, что все произошедшее это полностью его ответственность", - цитирует политолога Мамуку Арешидзе "Грузия-онлайн". По словам политолога, министр напомнил, что дело расследует прокуратура и признал, что были факты превышения полномочий со стороны силовиков в нескольких случаях.

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".