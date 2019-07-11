11 июля 2019, 04:30
НПО указало на нарушения прав протестующих в Тбилиси
Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила о массовых нарушениях прав человека силовиками во время разгона акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Оппозиция готовила государственный переворот, заявил глава МВД Георгий Гахария, объясняя действия полиции.
Как писал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав тогда сообщил о госпитализации 240 человек, а министерство внутренних дел - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. 6 июля суд поместил под стражу четверых активистов, обвиненных в насилии во время протестов. В рамках расследования по делу были приостановлены служебные полномочия десяти сотрудников МВД, участвовавших в разгоне акции протеста, а также директора департамента по особым поручениям Георгия Какичашвили. Генпрокуратура Грузии заявила, что дело о насилии на митингах в Тбилиси будет расследоваться по статье о попытке свержения власти. Центр образования и мониторинга прав человека Грузии в своем докладе указал, что протестующие сами дали повод полиции приступить к разгону акции, однако силовики вели себя избыточно агрессивно и необоснованно применили спецсредства.
Ассоциация молодых юристов Грузии 10 июля опубликовала на своем сайте предварительный доклад о событиях 20-21 июня. В нем отмечается, что "20-21 июня общество... стало свидетелем разгона (полицией) широкомасштабной акции протеста", при этом силовики применили силу в отношении протестующих, что повлекло масштабное нарушение их прав (Перевод корреспондента "Кавказского узла"). Ассоциация готовит отчет, в котором будет проведен анализ всех нарушений прав человека, допущенных при разгоне митингующих, говорится в документе.
"Мы хотим собрать всю информацию, проанализировать и представить... доклад", - передает со ссылкой на главу ассоциации Сулхана Саладзе "Эхо Кавказа". По словам руководителя ассоциации, в докладе будет рассмотрен, в частности, вопрос - были ли допущены нарушения права на мирное собрание и имелись ли формальные основания для разгона акции. Кроме того, ассоциация проведет анализ использованных силовиками методов, случаев применения чрезмерной силы при задержаниях, обращения правоохранителей с задержанными участниками акции. Отдельная часть доклада будет посвящена судебным делам демонстрантов, сказал Саладзе.
Глава МВД Георгий Гахария 9 июня провел закрытую встречу с политологами и представителями общественных организаций, которым рассказал о подробностях разгона митинга, пишет "Спутник-Грузия".
"На встрече с Гахария присутствовали около 20 экспертов, аналитиков, политологов, представителей разных неправительственных организаций и исследовательских центров", - цитирует издание аналитика по военно-политическим вопросам Амирана Салуквадзе.
По его словам, в качестве доказательства готовящегося государственного переворота Гахария указал на большое количество пропусков в парламент, выданных депутатами от оппозиционных партий 20 июня. Обычно политическая партия в среднем в день выписывала два-три пропуска, а в этот день депутаты выписывали по 10 и более пропусков, рассказал со слова главы МВД Салуквадзе.
"Допустим, что каждый из 30-40 оппозиционных депутатов провели 10-20 человек, получится несколько сотен сторонников оппозиции внутри здания. Это был один из факторов, из-за которого полиция была вынуждена принять соответствующие меры", - сказал военный эксперт.
Расстояние, при которых разрешено использовать резиновые пули, составляет от 10 метров, однако МВД Грузии разрешает стрелять только с расстояния не менее 20 метров.На встрече министр пояснил, что попадания в голову вызваны погрешностью при стрельбе с дистанции более чем 20 метров, рассказал Гахарии Салуквадзе.
Во время акций протестующие устанавливали бюст Гахарии, закрыв ему один глаз повязкой, ставя ему в укор то, что в ходе разгона митингующих людям стреляли в глаза.
"Гахария объявил, что не собирается никуда уходить, но сказал, что все произошедшее это полностью его ответственность", - цитирует политолога Мамуку Арешидзе "Грузия-онлайн". По словам политолога, министр напомнил, что дело расследует прокуратура и признал, что были факты превышения полномочий со стороны силовиков в нескольких случаях.
Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".
Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"