11 июля 2019, 00:35

Сотрудник колонии на Ставрополье заподозрен в вымогательстве

Замначальника отдела безопасности исправительной колонии в Курском районе Ставрополья угрозами вынуждал заключенных давать ему взятки, сообщил Следком.

По данным следствия, сотрудник ИК № 6 вымогал деньги у осужденных, "угрожая водворением в помещение камерного типа", а также продавал им изъятые у них телефоны.

Противоправной деятельностью подозреваемый занимался с апреля по октябрь 2018 года, сообщил 10 июля Следком Ставропольского края на своем сайте. 

Уголовное дело было возбуждено по статьям о получении и вымогательстве взятки (часть 5 статьи 290) и о злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК России). Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, предполагает лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Комментариев подозреваемого или его представителей относительно версии следствия не поступало. По состоянию на 00.30 мск на сайте УФСИН Ставропольского края нет реакции на сообщение Следкома. 

Как писал "Кавказский узел", бывший участковый подозревается в том, что сбил на пешеходном переходе жительницу Ставрополья. Полицейский пытался скрыться с места ДТП, но был задержан очевидцами и силовиками. После служебной проверки участковый был уволен.

Примечание:

"Сотрудники колонии на Ставрополье заподозрены в хищении 4,5 миллиона", "Полицейский осужден по делу о незаконном задержании жителей Ставрополья", "Дознаватель из Нальчика задержан по подозрению в получении крупной взятки". 

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