Энергоснабжение в Армении восстановлено после аварии

10 июля 2019, 23:42

Ереванская и Разданская теплоэлектростанции, остановленные из-за перебоев в энергетической системе, возобновили свою работу, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с полудня от жителей Еревана стали поступать жалобы на перебои с электричеством, была остановлена работа городского метро, пассажиров эвакуировали. Отключения света в Армении произошли из-за аварий на двух тепловых электростанциях, сообщил вице-премьер страны Тигран Авинян.

Ереванская теплоэлектростанция и пятый блок Разданской теплоэлектростанции перезапущены, сообщил сегодня на своей странице в Facebook вице-премьер Армении Тигран Авинян. Он пояснил, что к их автоматической остановке привели колебания частот в энергосистеме.

"Сформирована рабочая группа, которая выявит причину перебоев", - сказал Авинян (перевод корреспондента "Кавказского узла"). Чиновник рассказал, что, предположительно, проблемы возникли в пятом блоке Разданской теплоэлектростанции, она отключилась, затем произошла остановка Ереванской теплоэлектростанции и более мелких производителей.

"Сейчас в системе нет колебаний частот, стабильность восстановлена", - приводят сообщение министерства территориального управления и инфраструктур страны "Новости-Армения".