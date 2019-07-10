На месте, где перевернулся прогулочный катер. Скриншот видео Канал НТВ https://www.ntv.ru/novosti/2210641/

10 июля 2019, 21:06

Затонувший под Джубгой катамаран поднят со дна моря

Прогулочный катер, перевернувшийся в Черном море, поднят со дна и передан следователям, сообщили сегодня в Южном управлении СК на транспорте.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля в Черном море близ поселка Джубга перевернулся катер "Атолл", на борту которого, по данным полиции, находились 55 человек. Две туристки погибли, еще четыре человека пострадали. Директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный сообщил, что судно было рассчитано на 10 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Были задержаны житель Ставрополья, который является владельцем судна, и капитан катера. 7 июля капитан катера был арестован.

Затонувший прогулочный катамаран поднят со дна Черного моря и передан на осмотр следователям, пишет со ссылкой на представителя Южного управления Следственного комитета на транспорте "Интерфакс".

"Следователи проводят осмотр судна. Это поможет определить повреждения судна, может быть, укажет на причину происшествия, а также выявит, соблюдалась ли техника безопасности", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Примечание:

"Аварийная посадка самолета в Сочи указала на пробелы в безопасности полетов", "Четыре человека стали жертвами ДТП на Кубани", "Тела кубанских альпинистов спущены с горы в Северной Осетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 июля 2019, 20:36

  • Защита заявила о давлении на братьев Ашиковых

    Адвокату бывшего и.о. начальника полиции Каспийска Зиявудина Ашикова отказали во встрече с ним в СИЗО Пятигорска под предлогом скорого перевода в другой изолятор. Брата Ашикова адвокатам отыскать так и не удалось.

10 июля 2019, 19:36

10 июля 2019, 18:55

  • 2 Адвокаты потребовали освободить лидеров ингушского протеста

    Защита попросила следствие прекратить уголовное преследование Ахмета Барахоева, Мусы Мальсагова, Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева, поскольку предъявленные им обвинения лишены конкретики и несостоятельны, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат активистов.

10 июля 2019, 18:27

10 июля 2019, 17:22

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы