Затонувший под Джубгой катамаран поднят со дна моря

10 июля 2019, 21:06

Прогулочный катер, перевернувшийся в Черном море, поднят со дна и передан следователям, сообщили сегодня в Южном управлении СК на транспорте.

Как писал "Кавказский узел", 5 июля в Черном море близ поселка Джубга перевернулся катер "Атолл", на борту которого, по данным полиции, находились 55 человек. Две туристки погибли, еще четыре человека пострадали. Директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный сообщил, что судно было рассчитано на 10 человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг. Были задержаны житель Ставрополья, который является владельцем судна, и капитан катера. 7 июля капитан катера был арестован.

Затонувший прогулочный катамаран поднят со дна Черного моря и передан на осмотр следователям, пишет со ссылкой на представителя Южного управления Следственного комитета на транспорте "Интерфакс".

"Следователи проводят осмотр судна. Это поможет определить повреждения судна, может быть, укажет на причину происшествия, а также выявит, соблюдалась ли техника безопасности", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".