Жители Армении пожаловались на перебои с электричеством

10 июля 2019, 13:45

Жалобы на перебои с электричеством поступают сегодня от жителей Еревана с полудня, остановлена работа городского метро, откуда эвакуируют пассажиров. Отключения света возможны по всей территории Армении из-за аварий на двух тепловых электростанциях, сообщил вице-премьер республики Тигран Авинян.

Жители Еревана сегодня с 12.30 по местному времени (11.30 мск) наблюдают неполадки в подаче электроэнергии, а также перебои в работе интернета и телефонной связи. Горожане также жалуются, что из-за этого нарушается работа электрических приборов, в том числе компьютеров, сообщает News.am

Эвакуируют пассажиров Ереванского метрополитена, работа которого приостановлена, отмечает сегодня «Спутник-Армения». По данным издания, отключения электроэнергии повлияли также и на подачу газа некоторым жителям. Спасатели МЧС проводят мониторинг ситуации в разных частях города.

Проблемы с электроснабжением наблюдаются сегодня не только по всему Еревану, но и в ряде областей, сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян. «Авария в энергетической системе. Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ отключены. По всей республике возможны отключения. Ведутся работы для решения проблемы до 19.00 по местному времени (18.00 мск. – Прим. «Кавказского узла»)", - цитирует сегодня Авиняна «Новости-Армения».

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2017 года в результате аварии на линии электропередачи было прекращено энергоснабжение подстанции и энергоблока Армянской атомной станции. Нехватка электроэнергии восполнялась поставками из Грузии, сообщила советник премьер-министра Армении Шушан Сардарян.