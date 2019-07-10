Крым Казаноков. Фото Пресс-служба Совета Федераций http://agrarian.council.gov.ru/events/multimedia/photo/53768/

10 июля 2019, 13:29

Крым Казаноков получил удостоверение сенатора от Карачаево-Черкесии

Крым Казаноков, второй раз назначенный сенатором от Карачаево-Черкесии, сегодня вошел в состав комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня глава Карачаево-Черкесии объявил о том, что назначил Крыма Казанокова на место Рауфа Арашукова в Совете Федерации.

22 мая сенаторы единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий Рауфа Арашукова. Причиной лишения мандата была названа не представленная вовремя декларация о доходах. Основания для лишения Арашукова полномочий сенатора не связаны с обвинениями по делу о резонансных убийствах, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Сам Арашуков упрекнул сенаторов в обесценивании иммунитета сенатора.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня представила сенаторам Крыма Казанокова, сообщила пресс-служба Совфеда. "Ему вручены удостоверение и знак члена Совета Федерации, он вошел в состав комитета СФ по обороне и безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Совета Федерации.

Крым Казаноков родился в 1962 году, окончил Ставропольский политехнический институт по специальности "инженер-строитель", до назначения сенатором был депутатом гордумы Черкесска, говорится в биографии Казанокова, опубликованной на сайте Совфеда.

Напомним, что в феврале 2016 года Рашид Темрезов уже назначал Крыма Казанокова, который был на тот момент депутатом парламента республики, представителем Карачаево-Черкесии в Совете Федерации. Рауф Арашуков сменил Казанокова на этом посту в сентябре того же года.

Рауф Арашуков, по версии следствия, причастен к убийствам в 2010 году зампредседателя движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, а также к нападению на депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова в октябре 2018 года. Об этих и других делах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

"Кавказским узлом" опубликована биографическая справка о Рауфе Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Опала Арашуковых".

Примечание:

"Журналисты поспорили о причинах вмешательства Москвы в расследование убийств Шебзухова и Жукова", "Источник сообщил о задержании сенатора Арашукова", "Глава национально-культурной автономии черкесов требует отзыва сенатора Дерева из Совета Федерации".

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