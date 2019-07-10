При стрельбе в Ростове-на-Дону ранен мужчина

10 июля 2019, 09:14

Мужчина госпитализирован после вооруженного нападения в Ростове-на-Дону, сообщили в МВД 9 июля.

По данным ведомства, инцидент произошел в западном микрорайоне города. Неустановленные лица расстреляли мужчину из огнестрельного оружия.

Пострадавший в результате конфликта находится находится в больнице, пишет со ссылкой на региональное управление МВД "Интерфакс".

О личности пострадавшего не сообщается.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне в Ростове-на-Дону был застрелен депутат Михаил Бакланов. Подозреваемый в его убийстве был задержан и арестован.