10 июля 2019, 09:14

При стрельбе в Ростове-на-Дону ранен мужчина

Мужчина госпитализирован после вооруженного нападения в Ростове-на-Дону, сообщили в МВД 9 июля.

По данным ведомства, инцидент произошел в западном микрорайоне города. Неустановленные лица расстреляли мужчину из огнестрельного оружия.

Пострадавший в результате конфликта находится находится в больнице, пишет со ссылкой на региональное управление МВД "Интерфакс".

О личности пострадавшего не сообщается.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в июне в Ростове-на-Дону был застрелен депутат Михаил Бакланов. Подозреваемый в его убийстве был задержан и арестован

Примечание:

"Корреспондент "Кавказского узла" ранен при вооруженном нападении", "Два человека госпитализированы после перестрелки в Ростове-на-Дону", "В результате стрельбы в центре Ростова-на-Дону ранен мужчина".

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