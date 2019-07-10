Адвокат сообщила о повторном медосвидетельствовании смертельно больного Газалиева

10 июля 2019, 05:47

Суд в Республике Коми назначил на 22 июля рассмотрение ходатайства об освобождении из колонии дагестанца Магомедсаида Газалиева, страдающего от онкологического заболевания четвертой степени. Суд потребовал предоставить результаты повторного медосвидетельствования осужденного.

Как информировал "Кавказский узел", Магомедсаид Газалиев в ноябре 2006 года был приговорен к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы по обвинению в посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов. Наказание он отбывает в Республике Коми. Врачи диагностировали у Газалиева онкологическое заболевание четвертой степени, руководство лечебно-исправительного учреждения представило документы в суд для освобождения Магомедсаида Газалиева в связи с тем, что таким диагнозом он не может отбывать наказание. Однако Ухтинский горсуд отказался освобождать заключенного. Верховный суд России встал на сторону осужденного.

Осужденный Газалиев 15 мая подал ходатайство в Сыктывкарский городской суд об освобождении от наказания в связи с болезнью. Дело передано в производство судьи Валентины Трофимовой, сообщается в карточке дела на сайте суда. Информации о ходе рассмотрения ходатайства на сайте по данным на 05.45 мск 10 июля не было.

Получена судебная повестка о назначении даты рассмотрения ходатайства Газалиева на 22 июля в помещении исправительной колонии-1 УФСИН России по Республике Коми, сообщила 9 июля корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Анна Безшерстая.

«Перед этим защиту обязали предоставить судье для ознакомления результаты повторного медицинского освидетельствования [Газалиева] после проведения очередного курса химиотерапии», - сказала защитник.

На 22 июля запланирован последний этап судебного рассмотрения, когда ожидается принятие окончательного решения в отношении Газалиева, добавила Безшерстая.

Напомним, что сам Газалиев, его мать и две сестры в марте 2019 года обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой после того, как Ухтинский городской суд Коми отказался освободить Магомедсаида. Адвокат ранее отмечала, что его родственники рассчитывают на ускоренное рассмотрение жалобы в связи с тяжелым состоянием здоровья осужденного.