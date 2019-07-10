Резолюция ОБСЕ актуализировала правовую проблему Абхазии и Южной Осетии

10 июля 2019, 06:58

Резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии не заставит Россию пересмотреть вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, но служит фактором дипломатического давления на Кремль, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля комитет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) принял предложенную Грузией резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Резолюция не изменит политику России в отношении признания независимости двух республик, считают кавказоведы Александр Скаков и Михаил Рощин.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. После "Пятидневной войны" 2008 года Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится статье, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

Резолюция "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия", состоит из четырех страниц, передает корреспондент "Кавказского узла". В ней идет речь о необходимости поддержки территориальной целостности страны и высказана озабоченность в связи с тем, что юрисдикция Грузии не распространяется на территории Абхазии и Южной Осетии, а также указывается на "грубые нарушения прав человека и основных свобод на местах" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

"Парламентская ассамблея ОБСЕ настоятельно призывает Российскую Федерацию соблюдать основополагающие нормы и принципы международного права" и отменить решение о признании "независимости оккупированных территорий Грузии", - говорится в документе.



Также Россию попросили вывести войска с территории Грузии и "прекратить нарушения прав человека в Абхазии и Южной Осетии", среди которых отмечены "лишение жизни, похищения, незаконные задержания, пытки, жестокое обращение, притеснения", а также "судебные преследования по политическим мотивам" и "дискриминация по этническому признаку" людей, проживающих в Абхазии и Южной Осетии и "вдоль линии оккупации". В документе также содержится обращение к странам-участникам ОБСЕ ввести санкции в отношении лиц из "списка Отхозория-Татунашвили".

Именем Татунашвили, а также Гиги Отхозории, по данным грузинской стороны, убитого в Абхазии, назван санкционный список, составленный властями Грузии, отмечается в опубликованной на на "Кавказском узле" статье "Итоги года на Южном Кавказе: "бархатная революция", поражение Саакашвили и новый срок Алиева"

России следует "разрешить безопасное и достойное возвращение вынужденно перемещенных лиц и беженцев, также доступ международных правозащитных механизмов, включая структуры ОБСЕ, на территорию Абхазии и Южной Осетии", - говорится в документе.

Резолюция актуализировала вопрос о возвращении Грузии Абхазии и Южной Осетии

Принятие комитетом Парламентской ассамблеи ОБСЕ резолюции включило вопрос о территориальной целостности Грузии в повестку дня международного сообщества, уверены грузинские эксперты по международным отношениям.

"Эта резолюция напомнила о нашей проблеме", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти. По словам эксперта, ее невозможно решить без поддержки международного сообщества, которая "очень важна" для Грузии.

В резолюции отражены фундаментальные международно-правовые требования, "которые в свое время были грубо попраны Россией", - считает представитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили.



"Сам документ очень нужен и важен тем, что в нем оговорены четкие требования международного сообщества и реалии, имевшие место в 2008 году", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Менагаришвили указал, что у Грузии нет иллюзий, что этот документ "заставит Россию впредь вести себя в соответствии с теми требованиями". Но "важность таких документов состоит в том, чтобы международное сообщество осознало, с чем имеет дело," - сказал он.



Резолюция демонстрирует отношение международного сообщества к ситуации на территориях Абхазии и Южной Осетии и обращает его внимание на проблему прав человека (в Абхазии и Южной Осетии), сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Валерий Чечелашвили.



"ОБСЕ относится с большим пиететом и внимательностью к теме прав человека и никогда не выпускает из поля зрения вопиющие их нарушения на территориях Абхазии и Южной Осетии, в частности, запрет на использование грузинского языка и на ограничение права на перемещение", - сказал он.

Кроме того, Чечелашвили полагает, что принятая резолюция "поможет российским властям адекватно оценить ситуацию в регионе". По его мнению, от президента России не следует ожидать отзыв решения о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако подобные резолюции оказывают влияние на общественное мнение в России и окружение Путина, "которое начинает понимать, что [...] международное сообщество никогда не признает такого вопиющего нарушения принципов международного права, которые нарушила Россия в Грузии в 2008 году".

Напомним, представители Amnesty International на презентации доклада о "бордеризации" заявили, что строительство пограничных укреплений на линиях разграничения Южной Осетии и Абхазии с Грузией болезненно воспринимается грузинским обществом и постоянно поддерживает в нем антироссийские настроения, что видно и по недавним акциям протеста в Тбилиси.