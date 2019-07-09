09 июля 2019, 22:23

Шестеро жителей Кабардино-Балкарии заподозрены в нелегальной банковской деятельности

Жители Кабардино-Балкарии, подозреваемые в проведении фиктивных финансовых операций на три миллиарда рублей, помещены под подписку о невыезде, сообщила полиция.

По версии ведомства, жители республики организовали преступную группу, занимающуюся незаконными финансовыми операциями.

На протяжении более трёх лет они под видом коммерческой деятельности проводили фиктивные финансовые операции, сообщило сегодня Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу на своем сайте.

Они "обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм денежные средства и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги", - пояснило ведомство. С января 2016 года по апрель 2019 года подозреваемые обналичили три миллиарда рублей, получив более 270 миллионов рублей дохода, полагает полиция. 

Правоохранители провели 16 обысков в домах подозреваемых и офисах подконтрольных фирм, расположенных в нескольких населенных пунктах, изъяли печати, документы и оборудование, а также крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, отмечает ведомство. Следователи полиции допросили 26 подозреваемых в причастности к деятельности организованной преступной группы.

В отношении шестерых возбуждено дело по статье о незаконной банковской деятельности (п."а, б" ч.2 ст.172 УК РФ), они помещены под подписку о невыезде, говорится в сообщении полиции. Отметим, санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемых или их представителей относительно версии полиции не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2018 года житель Кабардино-Балкарии был заподозрен в том , что незаконно перепродал с наценкой около 7 млн долларов и 550 тысяч евро, сообщило сегодня МВД .

Примечание:

"Таможенники Ставрополья изъяли крупнейшую за десятилетие контрабанду валюты", "В Кабардино-Балкарии проводится проверка по факту обнаружения нелегального казино", "В Чечне задержан гражданин Турции с миллионом долларов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 июля 2019, 21:53

11 июля 2019, 21:51

  • Активисты указали на проблему проведения митингов в Адыгее

    Власти Адыгеи отменили необоснованные ограничения на проведение одиночных пикетов, но еще более важной проблемой является нежелание чиновников согласовывать массовые акции, отметили опрошенные "Кавказским узлом" представители неправительственных организаций.

11 июля 2019, 21:29

11 июля 2019, 20:38

11 июля 2019, 20:19

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы