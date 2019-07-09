Шестеро жителей Кабардино-Балкарии заподозрены в нелегальной банковской деятельности

09 июля 2019, 22:23

Жители Кабардино-Балкарии, подозреваемые в проведении фиктивных финансовых операций на три миллиарда рублей, помещены под подписку о невыезде, сообщила полиция.

По версии ведомства, жители республики организовали преступную группу, занимающуюся незаконными финансовыми операциями.

На протяжении более трёх лет они под видом коммерческой деятельности проводили фиктивные финансовые операции, сообщило сегодня Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу на своем сайте.

Они "обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм денежные средства и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги", - пояснило ведомство. С января 2016 года по апрель 2019 года подозреваемые обналичили три миллиарда рублей, получив более 270 миллионов рублей дохода, полагает полиция.

Правоохранители провели 16 обысков в домах подозреваемых и офисах подконтрольных фирм, расположенных в нескольких населенных пунктах, изъяли печати, документы и оборудование, а также крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, отмечает ведомство. Следователи полиции допросили 26 подозреваемых в причастности к деятельности организованной преступной группы.

В отношении шестерых возбуждено дело по статье о незаконной банковской деятельности (п."а, б" ч.2 ст.172 УК РФ), они помещены под подписку о невыезде, говорится в сообщении полиции. Отметим, санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемых или их представителей относительно версии полиции не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2018 года житель Кабардино-Балкарии был заподозрен в том , что незаконно перепродал с наценкой около 7 млн долларов и 550 тысяч евро, сообщило сегодня МВД .