Жители Дагомыса сообщили об угрозе от коттеджной застройки оползневой зоны

09 июля 2019, 05:27

В оползневой зоне на горе Успенка в сочинском поселке Дагомыс без разрешения строится коттеджный поселок, заявили местные жители. Они полагают, что подобная застройка угрожает их домам и школам, расположенным у подножия горы.

Как информировал "Кавказский узел", в марте 2016 года сочинцы начали сбор подписей против застройки Дагомыса. Под петицией было собрано более 500 подписей с требованием остановить строительство на горе Успенка. Петицию активисты решили передать в администрацию города и главе Лазаревского района. Кроме того, жители Сочи подготовили заявление в прокуратуру в связи с развернувшейся стройкой в зеленой зоне.

Сообщение о том, что на оползневой зоне горы Успенка в сочинском микрорайоне Дагомыс строится коттеджный поселок на 22 дома, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 6 июля. "Общественность Дагомыса бьет тревогу", - написал автор сообщения. "Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Члены ТОСа "Дагомыс" бьют тревогу с 2016 года, когда на оползневом склоне горы Успенка началась стройка, однако никакой реакции на свои обращения против застройки оползневых и водоохранных зон Дагомыса, а также с просьбами выяснить законность проведения строительных работ на горе не получили, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель ТОСа Екатерина Шурманова.

Корреспондент «Кавказского узла» 8 июля побывала на месте строительства коттеджного поселка на горе Успенка, однако получить разрешительные документы от рабочих, строящих дома, не удалось. Мужчина, который представился риэлтором, предложил корреспонденту приобрести один из 22-х коттеджей на горе за 14 миллионов рублей, но предоставить разрешительные документы на строительство отказался. "Все в порядке", - сказал он, пояснив, что необходимая документация есть у застройщика, но отказался назвать имя застройщика и его контактные данные.

"Ничего о данном строительстве не знаю", - прокомментировал "Кавказскому узлу" ситуацию со строительством коттеджей на склоне горы Ибрагим Караев, глава Волковского сельского округа, административным центром которого является Дагомыс.

Местная жительница, заслуженный учитель России Надежда Никифорова считает, что из-за расчистки от деревьев территории склона горы под застройку увеличился риск схода оползней на дома и учреждения, расположенные у подножья. "В 20 метрах от стройки детская музыкальная школа, общеобразовательная школа на улице Гайдара... Если вся масса [земли] поползет вниз с горы, то мало не покажется, снесет и стоящие у подножья горы дома, и школы, и дорогу, - сказала она "Кавказскому узлу". - Какая польза городу от этих строек [в горах]? На маленькой территории в окружении горы Успенка прямо в русле реки стоят уже штук 10 небоскребов".

Пенсионерка и старожил поселка Дагомыс Валентина Долженко показала корреспонденту трещины, которые появились на доме 14 по улице Гайдара, на единственной дороге общего пользования вблизи дома и на опорной стене детской музыкальной школы. Она считает, что это связано с вырубкой деревьев на склоне горы.

«Строить в горах, на оползневых участках нельзя. Это безответственно и опасно... Гора Успенка - не исключение. Там никаких домов быть не должно. Это лес. Это гора. Это место общего пользования», - заявил "Кавказскому узлу" лидер общественной экологической организации Владимир Остапук.

Лидер общественного гражданского движения "За Сочи" Елена Негоруца отметила, что ей известна ситуация с застройкой Дагомыса, и главным вопросом является, каким образом участки земли, покрытые лесом, ставятся на кадастр и затем попадают в руки к застройщикам. «Этой информации мы не можем добиться от администрации, хотя к ней у нас очень много вопросов», - сказала Негоруца "Кавказскому узлу".

Специалист отдела архитектуры администрации Сочи сообщил "Кавказскому узлу", что на горе Успенка имеется разрешение на строительство одного индивидуального жилого дома, которое было выдано частному лицу в марте 2016 года.

Адвокат Ольга Сизонова заявила, что строительство в оползневых зонах запрещено без проведения предварительного обследования и разработки инженерных мероприятий.

«Согласно решению Городского собрания Сочи от 29.09.2009 года №202 п.14.2.7 на территориях возможных чрезвычайных ситуаций природного характера, в зонах территории с опасными геологическими процессами запрещено строительство зданий и сооружений любого типа без предварительного осмотра и обследования и разработки инженерных мероприятий», - сказала она "Кавказскому узлу".