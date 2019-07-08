Глава отдела МВД Дагестана осужден по делу о фальсификации улик

08 июля 2019, 14:51

Начальник одного из отделов дагестанского МВД признан виновным за фальсификацию доказательств по делу о наркотиках в аптеке и приговорен к 1,5 годам условного срока, сообщили сегодня в ФСБ.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 декабря 2018 года стало известно, что начальник одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана был заподозрен в злоупотреблении служебным положением и фальсификацией доказательств. Дело касалось сотрудницы аптеки, уличенной подозреваемым в продаже запрещенного лекарственного препарата. Следком, отстранен ли подозреваемый от служебных полномочий на время расследования.

Верховный суд Дагестана признал виновным главу одного из отделов управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана за фальсификацию материалов дела продавца аптеки, у которой якобы были найдены наркотики. «(Обвиняемый) приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы условно и ограничению свободы сроком до двух лет», - цитирует сегодня представителя пресс-службы управления ФСБ по Дагестану ТАСС.

По версии следствия, осужденный сфальсифицировал материалы дела для улучшения показателей работы своего отдела, отмечает агентство. Ведомство не уточняет дату вынесения приговора.

Сотрудники ведомства обвиняемого «распространяли наркотические вещества на территории Хасавюрта», поэтому дело расследовалось не только по статье «фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», но и по статье о «злоупотреблении должностными полномочиями», со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ информирует сегодня «Молодежь Дагестана». По данным издания, приговор вступил в законную силу.

На сайте Верховного суда Дагестана на 14.30 мск сегодня нет информации о вынесении приговора в отношении главы одного из отделов МВД Дагестана.