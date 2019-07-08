08 июля 2019, 09:17
120 жильцов общежития в Волгоградской области эвакуированы из-за пожара
Три человека пострадали, семь спасено во время пожара в общежитии в Камышине, сообщило сегодня МЧС по Волгоградской области.
Двое взрослых и один ребенок получили травмы во время пожара в общежитии в Камышине, передает сегодня со ссылкой на МЧС по Волгоградской области "Высота 102". Трехлетний ребенок получил отравление угарным газом, сообщили спасатели. Из общежития эвакуировано 120 жильцов, семерых пожарные спасли из огня, отмечает ведомство на своем сайте.
По данным спасателей, пожар в девятиэтажном здании произошел в 00:19 по местному времени (23.19 мск), горели вещи, огонь охватил вентиляционную шахту. Пожар был потушен в 3.30 по местному времени (2.30 мск) говорится в сообщении ведомства.
"Кавказский узел" также писал, что ночью 6 июля пожарные эвакуировали жильцов многоквартирного дома в Михайловском районе Волгоградской области. По данным МЧС, пострадал один человек.
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