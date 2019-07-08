Предприниматели пожаловались на незаконную стройку на крыше торгового центра в Сочи

08 июля 2019, 06:44

На крыше торгового центра "Атриум" в Сочи ведется строительство еще одного этажа. По словам собственников помещения в ТЦ, стройка незаконна и угрожает посетителям.

Сообщение о том, что на крыше ТЦ "Атриум" в Сочи возводится шестой этаж, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 5 июля. "Появился "собственник крыши", который... стал возводить шестой этаж над моим фитнес-клубом", - написала автор сообщения, директор фитнес-клуба "Резиденция", расположенного на пятом этаже торгового центра, Марина Скибинская. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

По словам автора сообщения, собственницы пятого этажа торгового центра, директора фитнес-клуба "Резиденция" Марины Скибинской, ТЦ "Атриум" был сдан в эксплуатацию в 2012 году.

"Мы находимся на самом верхнем, пятом этаже. Над нами была плоская крыша. Но вдруг, как нам стало известно, в мае 2019 года у крыши появился новый хозяин, который стал строить шестой этаж по всей площади... Я и еще 146 собственников стали бить во все колокола и обращаться во все инстанции, откуда приходят одни отписки», - рассказала Скибинская 7 июля корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист фитнес-центра Дарья Ребещенко рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что "в настоящее время фитнес-центр прекратил свое существование и закрыт уже третий месяц".

По ее словам, фитнес-центр терпит убытки в связи со строительством на крыше, в особенности из-за воды, которая попадает через нарушенное покрытие крыши во время дождей. "По предварительным подсчетам эксперта, ущерб составляет более двух миллионов рублей", - сказала Ребещенко.

20 собственников помещений в торговом центре направили обращение в краевой Департамент по надзору в строительной сфере 23 мая по поводу строительства шестого этажа.

«С 1 мая 2019 года по настоящее время неустановленными лицами совершаются противоправные действия по демонтажу ограждения, выполненного из металлической трубы, которое является общедолевым имуществом всех собственников МТК «Атриум»... На центральной прогулочной улице города-курорта Сочи ведутся строительные работы без технического заключения о возможности реконструкции кровли торгового комплекса, что угрожает безопасности из-за увеличившейся нагрузки на плиты покрытия и несущие конструкции здания. Существует угроза в связи с этим жизни и здоровью местных жителей и туристов, приехавших на отдых», - говорится в обращении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В ответе, датированном 21 июня, говорится, что в торговом комплексе «Атриум» "6 этажей, в том числе 1 подземный".

"Извещение о начале строительства (реконструкции) объекта по указанному адресу в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ в департамент не поступало", - говорится в ответе за подписью заместителя руководителя департамента И. Шевелевой (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В ответе отмечается, что "на момент проверки визуальным осмотром установлено, что на объекте выполняется реконструкция 6-этажного многофункционального торгового комплекса путем надстройки этажа по всей площади кровли здания".

"На объекте велись работы на 7 этаже (6 надземном) по устройству внутренних и наружных ограждающих конструкций, кровли, металлических каркасов внутренних перегородок, заполнению оконных проемов", - говорится в ответе чиновников.

Также отмечается, что "по информации администрации города Сочи, разрешение на реконструкцию данного объекта не выдавалось".

Чиновники сообщили, что "помещение №600 общей площадью 2555,5 кв. м. на шестом надземном этаже торгового комплекса находится в собственности", но при этом "в ходе проверки установлено, что фактически помещение №600 отсутствует".

"По фактам выявленных нарушений департаментом в отношении (собственника) возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.4, части 1 статьи 9.5, части 1 статьи 9.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в ответе департамента.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала 7 июля в ТЦ "Атриум". На кровле рабочие возводили шестой этаж.

"Это не крыша..., а мое собственное помещение на шестом этаже", - заявил предприниматель, осуществляющий стройку, корреспонденту "Кавказского узла".

"Месяц назад 6 июня предприниматель уже был оштрафован на четыре тысячи рублей", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник службы судебных приставов.

Лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в организацию обратились жители Сочи с жалобой на строительство, которое ведется на крыше ТЦ "Атриум".

По ее словам, после этого она обратилась по поводу строительства шестого этажа в ТЦ "Атриум" и продажи помещений в надстройке в прокуратуру, однако ответ пришел из Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи".

"По результатам рассмотрения сообщаем, что обращений по вопросу согласования каких-либо строительно-монтажных работ на крыше ТЦ "Атриум" по улице Навагинская в департамент архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации города Сочи не поступало", - говорится в ответе за подписью и.о. директора департамента А. Кирсанова.