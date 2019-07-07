Ростовская ТИК отказалась регистрировать Анастасию Шевченко кандидатом в депутаты

07 июля 2019, 06:03

Избирательная комиссия Октябрьского района Ростова-на-Дону отказалась принимать документы бывшего координатора "Открытой России"* Анастасии Шевченко, которая намерена зарегистрироваться в качестве кандидата в депутаты городской думы.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета, координатор движения "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. За время пребывания Шевченко под арестом в реанимации скончалась ее 17-летняя дочь-инвалид. 14 июня Ленинский райсуд Ростова-на-Дону продлил Шевченко срок домашнего ареста до 17 сентября, однако 25 июня суд сократил срок домашнего ареста Шевченко до 20 июля.

Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Анастасия Шевченко выдвинула свою кандидатуру в городскую думу в качестве самовыдвиженца. Шевченко намерена вступить в борьбу в избирательном округе №14, информирует 6 июля "ОВД-инфо".

Отказ регистрации кандидатом в депутаты связан с жесткими требованиями избирательного законодательства к людям, которые находятся под домашним арестом, 6 июля пишет "МБХ медиа" со ссылкой на начальника штаба Шевченко Антона Приходько.

"Анастасии и ее адвокатам придется ходатайствовать о новых походах к нотариусу. Мы надеемся, что следователи войдут в положение и оперативно отреагируют на просьбу о посещении нотариуса, и мы начнем агитацию и сбор подписей в поддержку ее регистрации", - приводит издание слова Приходько.

Довыборы депутатов думы Ростова-на-Дону назначены на 8 сентября. В этот день пройдет голосование в четырех одномандатных избирательных округах.

"Кавказский узел" освещает случаи преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, названии которых содержатся слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.