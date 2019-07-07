Активистка в Ейске выступила в защиту врача из Калининграда

07 июля 2019, 05:23

Ксения Середкина провела пикет в Ейске, потребовав прекратить уголовное преследование врача Элины Сушкевич, обвиненной в убийстве новорожденного.

Акция состоялась вечером 6 июля в центре города возле санатория. Ксения Середкина стояла в одиночном пикете с плакатом, на котором было написано «Свободу Элине Сушкевич».

«Люди не знают о деле врача. Многие останавливались, спрашивали, про кого идет речь. Врача-неонатолога, которая спасает жизни новорожденных, абсурдно обвинили в убийстве ребенка», - рассказала «Кавказскому узлу» Ксения Середкина. По ее словам, она решила поддержать всероссийскую акцию врачей в защиту Сушкевич.

«Пикет продолжался около двух часов и завершился без инцидентов», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» присутствовавший на месте депутат Ейского районного совета Александр Коровайный.

Врач из Калининграда Элина Сушкевич обвинена следователями в умышленном убийстве. Ребенок, смерть которого ставят в вину врачу, родился в роддоме в ноябре 2018 года весом 700 граммов. По версии следствия, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Сушкевич задержана. Ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, говорится в релизе СКР, опубликованном 30 июня на сайте ведомства.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 105 УК РФ - пожизненное лишение свободы.

Врачи сочли версию следователей абсурдной

Вероятность выживания ребенка с таким весом составляет от пяти до десяти процентов, говорится в обращении Российского общества неонатологов, опубликованном на сайте общества.

«Ранее СМИ публиковали информацию о том, что ребенок погиб из-за того, что ему не ввели жизненно важный препарат - сурфактант, однако, как выяснилось позднее, эти обвинения были ложными. Согласно первичной медицинской документации - ребенок получил всю необходимую реанимационную помощь, включая искусственную вентиляцию легких и эндотрахеальное введение сурфактанта. После того, как рассыпалось обвинение в неоказании помощи с целью экономии дорогостоящего препарата, следователи выдвинули новое обвинение – теперь в предумышленном убийстве», - говорится в обращении.

«Есть основания полагать, что следствием, сделавшем выводы о виновности нашего коллеги в преступлении, могла быть допущена ошибка», - указывают авторы обращения.

"Друзья-врачи опять переделывают аватарки в соцсетях… Как несколько недель назад они писали «я/мы ИванГолунов», то теперь - "яЭлинаСушкевич", - написал в своем блоге на "Эхо Москвы" врач-кардиолог Алексей Эрлих.

Дело Элины Сушкевич возмутило врачебное сообщество, указал он.

"Оно касается каждого врача... участь несправедливо обвинённой коллеги — это возможная участь каждого из нас. И сейчас всем мы - «ЭлинаСушкевич». Ни в одной стране мира врачи за свою работу не подвергаются уголовному преследованию. Наши пациенты, к сожалению умирают", - написал Алексей Эрлих.

"Делом Сушкевич" СКР дает понять, что за смерть пациента врач будет обвинен по статье «убийство», резюмировал Алексей Эрлих.