Ксения Середкина на пикете в Ейске. Фото Александр Коровайный.

07 июля 2019, 05:23

Активистка в Ейске выступила в защиту врача из Калининграда

Ксения Середкина провела пикет в Ейске, потребовав прекратить уголовное преследование врача Элины Сушкевич, обвиненной в убийстве новорожденного.

Акция состоялась вечером 6 июля в центре города возле санатория. Ксения Середкина  стояла в одиночном пикете с плакатом, на котором было написано «Свободу Элине Сушкевич». 

«Люди не знают о деле врача. Многие останавливались, спрашивали, про кого идет речь. Врача-неонатолога, которая спасает жизни новорожденных, абсурдно обвинили в  убийстве ребенка», - рассказала «Кавказскому узлу» Ксения Середкина. По ее словам, она решила поддержать всероссийскую акцию врачей в защиту Сушкевич.

Прохожий интересуется плакатов пикетчицы. Фото Александр Коровайный.«Пикет продолжался около двух часов и завершился без инцидентов», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» присутствовавший на месте депутат Ейского районного совета Александр Коровайный. 

Врач из Калининграда Элина Сушкевич обвинена следователями в умышленном убийстве. Ребенок, смерть которого ставят в вину врачу, родился в роддоме в ноябре 2018 года весом 700 граммов. По версии следствия, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Сушкевич задержана. Ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, говорится в релизе СКР, опубликованном 30 июня на сайте ведомства. 

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 105 УК РФ - пожизненное лишение свободы.

Врачи сочли версию следователей абсурдной

Вероятность выживания ребенка с таким весом составляет от пяти до десяти процентов, говорится в обращении Российского общества неонатологов, опубликованном на сайте общества. 

«Ранее СМИ публиковали информацию о том, что ребенок погиб из-за того, что ему не ввели жизненно важный препарат - сурфактант, однако, как выяснилось позднее, эти обвинения были ложными. Согласно первичной медицинской документации - ребенок получил всю необходимую реанимационную помощь, включая искусственную вентиляцию легких и эндотрахеальное введение сурфактанта. После того, как рассыпалось обвинение в неоказании помощи с целью экономии дорогостоящего препарата, следователи выдвинули новое обвинение – теперь в предумышленном убийстве», - говорится в обращении.

«Есть основания полагать, что следствием, сделавшем выводы о виновности нашего коллеги в преступлении, могла быть допущена ошибка», - указывают авторы обращения.

"Друзья-врачи опять переделывают аватарки в соцсетях… Как несколько недель назад они писали «я/мы ИванГолунов», то теперь - "яЭлинаСушкевич", - написал в своем блоге на "Эхо Москвы" врач-кардиолог Алексей Эрлих. 

Дело Элины Сушкевич  возмутило врачебное сообщество, указал он. 

"Оно касается каждого врача... участь несправедливо обвинённой коллеги — это возможная участь каждого из нас. И сейчас всем мы - «ЭлинаСушкевич». Ни в одной стране мира врачи за свою работу не подвергаются уголовному преследованию. Наши пациенты, к сожалению умирают", - написал Алексей Эрлих. 

"Делом Сушкевич" СКР дает понять, что за смерть пациента врач будет обвинен по статье «убийство», резюмировал Алексей Эрлих.  

Примечание:

"Краснодарцы сообщили о массовых задержаниях активистов и прохожих", "Полиция в Краснодаре пресекла раздачу листовок активистами", "Полиция пресекла пикет в Краснодаре".

Автор: Борис Годлевский; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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