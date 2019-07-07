Активисты в Краснодаре потребовали восстановить троллейбусную сеть

07 июля 2019, 00:23

Жители Краснодара вышли на одиночные пикеты, требуя восстановить городские троллейбусные маршруты. Следующим этапом будут обращения в органы власти и прокуратуру, встречи с депутатами Госдумы и митинг, рассказали "Кавказскому узлу" активисты.

Как писал "Кавказский узел", 12 июня в Краснодаре около 100 человек вышли на пикет с требованием сохранить троллейбусную линию на улице Красной. Пикетчики записали обращение к президенту России, в котором попросили вернуть троллейбус, а также провели сбор подписей под обращением.

Ликвидация троллейбусных маршрутов в Краснодаре происходит в интересах крупных предпринимателей и частных перевозчиков, а передача трамвайно-троллейбусному управлению "олимпийских автобусов" стала одним из факторов, поставивших предприятие на грань банкротства, рассказали "Кавказскому узлу" краснодарские активисты.

Житель Краснодара Денис Сорокин 6 июля вышел с одиночным пикетом на угол улиц Трубилина и Северная. По его словам, раньше по этим улицам проходило четыре троллейбусных маршрута.

"Были маршруты №№ 3,4,11 и 21, на данный момент остался только один маршрут - № 4. В связи с этим очень ухудшилось транспортное сообщение Юбилейного и Славянского микрорайонов. Я решил выйти и выразить свою озабоченность, что троллейбусные маршруты сокращают, хотя население у нас все [увеличивается]", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Молодой человек также поставил под сомнение утверждение городских властей о том, что троллейбусные маршруты стали убыточными.

"Почему-то ни одну маршрутку они не закрывают, говоря, что они рентабельны. Как такое может быть, что они рентабельны, а муниципальный транспорт нет, ведь маршруты фактически одни и те же", - отметил Денис Сорокин.

Он рассказал, что большинство прохожих поддержали его пикет за восстановление троллейбусных маршрутов. На его плакатах было написано: "Почему "Сельхоз" превратили в маршруточный "колхоз"?", "Верните троллейбусы №№ 11 и 21", "Ждать повышения до 58 рублей?".

"Люди проявляли неподдельный интерес, подходили, задавали вопросы, поддерживали, никто не выразил негативного отношения. Со мной с удовольствием фотографировались", - рассказал Сорокин.

Пикет начался в 18.30 мск и продолжался 2,5 часа. За это время, по словам Сорокина, к нему не подошел ни один полицейский.

"Я один из активных граждан, которые хотят показать, что в Краснодаре может быть удобное транспортное сообщение. В последнее время транспортная ситуация в городе ухудшилась, хотя она и так была напряженной: пробки, забитый транспорт в час пик и отсутствие кондиционеров, но сейчас ситуация накалилась", - заявил он.

Молодой человек подчеркнул, что особое возмущение вызывает то, что "на смену вместительным троллейбусам пришли неудобные старые ПАЗы".

"После отмены троллейбусного маршрута №11 на стадион Галицкого теперь приходится ехать с пересадками, да еще и на маршрутках. В полных "Газелях", ПАЗиках, стоя, еще два раза платить", - возмутился Денис Сорокин.

4 июля жители Краснодара провели серию одиночных пикетов против роста транспортных тарифов. В свою очередь пользователи соцсетей пожаловались на некомфортные условия в городских троллейбусах, трамваях и автобусах. Повышение стоимости проезда в общественном транспорте связано с необходимостью повышения зарплат работников Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, сообщили на предприятии.

Одиночные пикеты вселяют в горожан понимание того, что нельзя мириться с уничтожением троллейбусной сети, заявила член инициативной группы горожан "Транспортная инициатива" Марина Репещук.

"Одиночные пикеты - показатель того, что люди стали демонстрировать свою гражданскую позицию, они стали отстаивать свои интересы", - сказала 6 июля Репещук корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что пикеты будут продолжаться в тех районах города, которые остались без троллейбусного сообщения.

"Мы пойдем на митинг 13 июля. Акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока транспортный погром не прекратится. Однозначно будут обращения в прокуратуру, мы будем встречаться с депутатами Госдумы РФ. Одна встреча уже запланирована на август", - подчеркнула Репещук.

Напомним, с 8 июля планируется ввести новый тариф на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Тариф вырастет на 2 рубля, с 26 до 28 рублей. Скидка для жителей Краснодара при проезде по транспортным картам перестанет действовать, хотя сами карты не отменяются.