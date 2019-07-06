Больница. Фото Влада Александрова, "Юга.ру"

06 июля 2019, 09:37

Чеченский врач обвинен в смерти пациента

Передано в Урус-Мартановский районный суд дело терапевта, пациент которой, по мнению следствия, умер, не получив квалифицированной медицинской помощи.

Пациент в ноябре 2018 года был доставлен на станцию скорой помощи с обострением смертельно опасного заболевания. На следующий день он скончался. "Участковый врач-терапевт не оказала квалифицированную медицинскую помощь данному пациенту", - заявила прокуратура.

По уголовной статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" врачу грозит до трех лет заключения, информировала 5 июля на своем сайте прокуратура Чечни.

Комментариями обвиняемой или ее представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2018 года, после смерти подростка в селе Побединское Грозненского района фельдшер местной больницы также была обвинена в причинении смерти по неосторожности. Жители Чечни рассказали тогда "Кавказскому узлу", что не вполне доверяют местным врачам, предпочитая лечиться за пределами республики.

Примечание:

"Следствие нашло состав преступления в смерти роженицы в Ставрополе", "Пятеро врачей предстанут перед судом по делу о смерти роженицы в Хасавюрте", "Прокуратура Дагестана начала проверку роддома после отказа принять роженицу".

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