06 июля 2019, 09:37
Чеченский врач обвинен в смерти пациента
Передано в Урус-Мартановский районный суд дело терапевта, пациент которой, по мнению следствия, умер, не получив квалифицированной медицинской помощи.
Пациент в ноябре 2018 года был доставлен на станцию скорой помощи с обострением смертельно опасного заболевания. На следующий день он скончался. "Участковый врач-терапевт не оказала квалифицированную медицинскую помощь данному пациенту", - заявила прокуратура.
По уголовной статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" врачу грозит до трех лет заключения, информировала 5 июля на своем сайте прокуратура Чечни.
Комментариями обвиняемой или ее представителей "Кавказский узел" не располагает.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2018 года, после смерти подростка в селе Побединское Грозненского района фельдшер местной больницы также была обвинена в причинении смерти по неосторожности. Жители Чечни рассказали тогда "Кавказскому узлу", что не вполне доверяют местным врачам, предпочитая лечиться за пределами республики.
"Следствие нашло состав преступления в смерти роженицы в Ставрополе", "Пятеро врачей предстанут перед судом по делу о смерти роженицы в Хасавюрте", "Прокуратура Дагестана начала проверку роддома после отказа принять роженицу".
06 июля 2019, 11:55
-
Два солдата погибли при взрыве в азербайджанской воинской части
Двое военнослужащих погибли и один получил тяжелые ранения в результате падения на землю заряда для снаряда, сообщило Минобороны Азербайджана.
06 июля 2019, 11:13
-
Власти уточнили число пассажиров перевернувшегося на Кубани катера
На борту прогулочного катера, который перевернулся в Черном море близ поселка Джубга, находились 55 человек, заявил глава Туапсинского района Анатолий Русин. Разработчик катера сообщил, что это маломерное судно рассчитано на 10 человек.
06 июля 2019, 10:26
-
Жильцов пятиэтажки в Волгоградской области эвакуировали из-за пожара
Пожарные эвакуировали минувшей ночью жильцов многоквартирного дома в Михайловском районе Волгоградской области, есть пострадавший, сообщило МЧС.
06 июля 2019, 08:37
-
Арестован заместитель мэра Волгограда
Суд постановил на два месяца заключить под стражу бывшего первого заместителя мэра Волгограда. Он задержан по делу местных депутатов о мошенничестве с автострахованием, сообщили источники.
06 июля 2019, 07:41
-
Следователь по делу Полада Асланова отстранен после жалоб адвоката на давление
После официального обращения защиты с жалобами на давление и угрозы дело Полада Асланова передано другому следователю, сообщил адвокат журналиста Эльчин Садыгов.
-
06 июля 2019, 02:50
Более 200 работников медеплавильного комбината в Алаверди уволены
-
05 июля 2019, 16:37
Власти Сунжи решили забрать детей у подозреваемой в истязании племянницы
-
05 июля 2019, 13:34
Два перевозчика снизили цены на проезд в махачкалинских маршрутках
-
05 июля 2019, 11:551
Задержана тетя пострадавшей в Ингушетии девочки
-
05 июля 2019, 06:39
Мамаев и Кокорин этапированы в колонию
-
05 июля 2019, 05:411
Жители Калача-на-Дону сочли отставку мэра предвыборным пиаром Бочарова
-
06 июля 2019, 11:55
Два солдата погибли при взрыве в азербайджанской воинской части
-
06 июля 2019, 10:26
Жильцов пятиэтажки в Волгоградской области эвакуировали из-за пожара
-
05 июля 2019, 22:37
Суд засчитал Яндиеву восемь лет ареста
-
05 июля 2019, 21:50
СПЧ попросил глав Следкома и Генпрокуратуры проконтролировать дело Гаджиева
-
05 июля 2019, 20:48
Жители Временного пожаловались Медведеву на Минфин
-
05 июля 2019, 19:45
Суд в Южной Осетии приговорил Кабисова к восьми годам колонии
-
05 июля 2019, 15:51
Госпитализирована участница голодовки на западе Грузии
-
05 июля 2019, 15:24
Восемь кандидатов претендуют на пост губернатора Волгоградской области
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
06 июля 2019, 11:55
Два солдата погибли при взрыве в азербайджанской воинской части
-
06 июля 2019, 11:13
Власти уточнили число пассажиров перевернувшегося на Кубани катера
-
02 июля 2019, 10:26
BERG...man TbilisiРамзан Кадыров: убийство полицейского ножом - новшество западных стран. ? 64
-
29 июня 2019, 15:23
BERG...man TbilisiКадыров о переходе Глушакова - в "Ахмат". Фото. И немного о грязи и хихиканьи недоброжелателей 24
-
27 июня 2019, 09:04
BERG...man TbilisiВ какой постсоветской стране самая продажная элита? ИМХО - в России. Ваше мнение? 114
-
15 июня 2019, 17:39
BERG...man TbilisiИ Зурабишвили считает, что гомофобия в Грузии - привнесенное извне противостояние! Враг-не дремлет! 46
-
14 июня 2019, 12:37
BERG...man TbilisiПризывающие не раздувать конфликт между Чечней и Дагестаном, часто, сами же его и раздувают! 69
-
05 июля 2019, 23:04В аэропорту Махачкалы появились молельные комнаты для мужчин и женщин
-
05 июля 2019, 23:03Имамом центральной мечети Махачкалы назначен Умарасхаб Арсланалиев
-
05 июля 2019, 19:07Незаконная надстройка 6 этажа ТЦ "Атриум" в Сочи угрожает собственникам и жителям города
-
04 июля 2019, 22:24Незаконная надстройка угрожает безопасности жителей Сочи
-
04 июля 2019, 15:49Ученые Адыгеи разработали единый сценарий адыгской свадьбы
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
24 июня 2019, 17:29
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2019 года по данным Кавказского Узла
-
21 июня 2019, 15:00
В мае 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали три человека
-
25 июня 2019, 16:0510
Главное о протестах в Грузии – 2019
-
21 июня 2019, 19:17
"Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева
-
28 июня 2019, 15:01
Бабушкин Игорь Юрьевич
-
27 июня 2019, 00:49
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
-
26 июня 2019, 22:321
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич