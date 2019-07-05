Жители Калача-на-Дону сочли отставку мэра предвыборным пиаром Бочарова

05 июля 2019, 05:41

Отставка главы Калача-на-Дону Владимира Кришталя состоялась в преддверии выборов губернатора Волгоградской области. Ключевые проблемы города, такие как вопросы благоустройства, вывоза мусора и ремонта дорог, назрели гораздо раньше, заявили опрошенные "Кавказским узлом" горожане.

Как информировал "Кавказский узел", 4 июля депутаты гордумы Калача-на-Дону удовлетворили просьбу Владимира Кришталя, который возглавлял город с 1992 года, о досрочном прекращении полномочий. Кришталь ушел в отставку по собственному желанию после жалоб горожан и инспекционного визита губернатора Андрея Бочарова в Калач-на-Дону. С 5 июля обязанности Кришталя будет временно исполнять его заместитель Денис Сарычев.

Выборы губернатора Волгоградской области назначены на единый день голосования, 8 сентября. Тогда же пройдут выборы депутатов областной думы и завершатся более 500 муниципальных избирательных кампаний. Волгоградские оппозиционеры решили объединить свои усилия для подготовки наблюдателей к выборам в 2019 году. Местные политологи положительно оценили перспективы этого союза. По данным на 4 июля, документы в избирком на участие в губернаторских выборах подали семь кандидатов, в том числе первым 14 июня это сделал кандидат от "Единой России" - действующий глава региона Андрей Бочаров.

"Причиной отставки стали жалобы людей. Накануне [3 июля] губернатор лично проинспектировал проблемные объекты и подтвердил обоснованность всех жалоб. Дороги "поплыли", проблемы с экологией и горхозяйством - строительный мусор от снесенной "аварийки" высыпали в черте города. Плюс отставание в строительстве важных местных объектов. Хотя на все три направления выделены и перечислены деньги", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Волгоградской области.

Жители Калача-на-Дону предположили, что визит губернатора Бочарова связан с предстоящими выборами.

«Ранее в Калаче сняли чиновника, отвечающего за благоустройство. У нас... засушили газоны и загубили деревья, которые высаживали к 75-летию соединения фронтов... Благоустройством занимались 3 года, все высохло, просто тихий ужас. Зачем тратились деньги, чтобы потом все это загубить... Газоны и деревья, особенно не в центре, а на выезде из Калача, на пересечении улиц Октябрьской и Чекмарева, высохли», - рассказала «Кавказскому узлу» жительница города Татьяна Педан.

По ее мнению, Калач-на-Дону оказался не готов к мусорной реформе. «Там, где у нас был старый автовокзал, сделали пункт сбора крупногабаритного мусора. Но по факту туда свозят мусор все, кому не лень, там огромная свалка... Раньше такая свалка была за городом, теперь в черте города. Городская администрация видела, что к мусорной реформе ничего не готово, почему она не стала возражать и не продолжила работать по старой схеме, пока не подготовятся к реформе?», - сказала Педан.

В городе практически отсутствуют пляжи, жители вынуждены ездить на пляж Пятиморска, отметила она. «В городе есть лишь маленький кусок необустроенного берега», - пояснила местная жительница.

Педан назвала визит Бочарова в Калач-на-Дону «предвыборным ходом». «Он также приезжал, шашкой махал перед прошлыми выборами. Тогда надежда появилась, что порядок наведёт в области», - добавила она.

4 июля в Калач-на-Дону приезжал заместитель губернатора Александр Дорждеев, который вместе с руководством города и района осмотрел каждый проблемный объект, сообщается на сайте администрации области.

«Он [Дорждеев] ездил на речку Гусиху, куда высыпали мусор. Когда машина с замгубернатора ехала обратно в сопровождении ГАИ, ему навстречу ехали 2 "Камаза" с мусором, их остановили... Это строительный мусор, непонятно откуда он, ведь дома не ломают», - сказал активист из Калача-на-Дону Игорь Нагавкин "Кавказскому узлу".

Среди острых проблем города Нагавкин назвал проблемы с мусором. «Люди вывозят бытовой мусор куда попало, образуются новые свалки, - рассказал он. – Другая проблема связана с речкой Гусихой, которая не откачивается, и у людей топит погреба. У половины жителей Калача в погребах стоит вода. Это нерешенная проблема грунтовых вод».

Также, по его словам, в числе ключевых проблем вопросы благоустройства.

"Один из основных моментов - благоустройство, которое в Калаче хромает. Власти делают все кувырком, показывая свою занятость, потом приходится все переделывать. Вот сейчас заделывают дороги после приезда губернатора. Беда стояла с дорогами, по центральным улицам невозможно было ездить, дорога убитая была, - сказал Нагавкин. - Я пытался создать в городе пляж, но началась волокита с документами. В Калаче есть лишь 100-метровая полоска пляжа - небольшой закуток на Дону. Для 30-тысячного населения это ничего. Ситуация вынуждает людей ехать в Пятиморск на пляж".

Поводов для отставки главы города было достаточно давно, однако сделано это лишь в преддверии выборов, полагает депутат Береславского сельского поселения Калачевского района Наталья Заброда. "Благоустройство отсутствует, бездействие с мусором. Но мне не понятен тот факт, что сняли именно сейчас. Пиар губернатора как пить дать, почему раньше проблемы не замечались?» - сказала она "Кавказскому узлу".

"Почему раньше губернатор в ярость не приходил от того, что происходит в Калаче? Думаю, сейчас мы наблюдаем обычный предвыборный пиар", - также сказал "Кавказскому узлу" житель города Павел Игнатенко.

Визит Бочарова в Калач-на-Дону разочаровал, поскольку дорога ложка к обеду, заявил города Максим Конобеевских.

"По горячим следам надо было метнуться в Калач и устроить разнос... за... отношение к природе и людям. По сути визит ни о чем – незаконченная стройка в ПТУ... требование поактивнее разбирать якобы «аварийные» дома и прочая мелочь. Спросил бы... когда будет исполнено решение суда об обеспечении жителей частного сектора питьевой водой .. или бы предложил что-нибудь умное по поводу сноса тех домов, в которых ведется коммерческая деятельность... Заодно поинтересовался бы, как... аварийные дома переводили в нежилой фонд и разрешали там коммерческую деятельность", - написал он в Facebook.

Отставка Кришталя стала предвыборным ходом губернатора, при этом мэр за годы руководства много сделал для города, считает врач из Калача-на-Дону Олег Горбунов.

«27 лет Кришталь был мэром Калача-на-Дону. Феноменальный срок! Владимир Кришталь - человек-эпоха... Он много сделал для нашего города. Филармония с талантами и будущим, стадион с трибуной и секциями, Октябрьская и Бульвар... А, например, в том, что наш город получил почетное звание Города воинской славы, заслуга Кришталя однозначна... Друзья, помните о том, что сейчас предвыборный период», - написал Горбунов в Facebook.