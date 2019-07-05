Экологи предложили способы спасения Севана

05 июля 2019, 03:38

Вода в озере Севан зацвела, начался процесс заболачивания водоема, который может привести к его исчезновению. Остановить этот процесс можно, если прекратить дополнительный водозабор и заняться расчисткой озера, считают экологи. Специалисты выясняют причины загрязнения Севана, заявил министр окружающей среды Армении.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года парламент парламент Армении во втором чтении принял законопроект, предусматривающий увеличение забора воды из озера на 40 миллионов кубометров. Председатель комитета водного хозяйства Инесса Габаян заявила, что эта мера вызвана жарким летом. Она также подчеркнула, что дополнительный водозабор предусмотрен только на текущий год.

27 августа 2018 года инициативная группа SOS Sevan обратилась с открытым письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой отозвать законопроект о дополнительном заборе воды из Севана. На следующий день перед зданием Национального собрания Армении прошла акция протеста с требованием спасти водоем. Экологи заявили, что проблема с нехваткой воды возникла из-за плохого управления, и дополнительный водозабор из озера этот вопрос не решит.

Дискуссия, посвященная проблеме цветения озера Севан, состоялась 4 июля в ереванском пресс-клубе «Эколур», передает корреспондент «Кавказского узла».

Заболачивание озера грозит экологической катастрофой, сказала национальный эксперт Организации объединенных наций, эколог Карине Даниелян. Она отметила, что впервые озеро Севан зацвело в 1964 году, однако такие масштабы экологи фиксируют впервые. Остановить этот процесс может прекращение дополнительного водозабора из озера, полагает эколог.

"При повышении уровня воды в Севане увеличивается возможность озера к самоочищению. Также необходимо решить проблему забора оросительных вод из озера», - предложила Даниелян.

Бывший главный архитектор национального парка «Севан» Гагик Сухудян согласен, что уменьшение водозабора из озера Севан частично поможет решить проблему.

«Уже сейчас из запланированных шести миллионов кубометров забрано два-три миллиона. Есть надежда, что вместо 170 миллионов кубометров заберут 120 миллионов. Но этого недостаточно для восстановления уровня воды в озере», - сказал эколог

Член инициативной группы «SOS Севан» Сильва Адамян отметила, что озеро начало цвести быстрыми темпами. «Если ничего не предпринять, есть угроза, что мы можем потерять озеро», - сказала она.

Глава экологической организации «Эколур» Инга Зарафян считает, что власти фрагментарно решают проблему озера Севан. «Нет дорожной карты и расчетов, сколько необходимо потратить для очистки Севана. Нужно сформировать рабочую группу, которая представит конкретные шаги властям. Нужно поторопиться, иначе могут наступить необратимые процессы», - сказала эколог.

По ее словам, одной из проблем загрязнения являются ресторанные и гостиничные комплексы, расположенные вдоль побережья озера. «У них нет очистительных коммуникаций, все свои отходы они сливают прямо в озеро», - пояснила Зарафян.

Проблема цветения Севана связана с целым рядом причин, считает старший научный сотрудник Института гидроэкологии и ихтиологии Национальной академии наук Армении, заведующая отделом гидроэкологии Лусине Гамбарян.

«Есть мнение, что этот процесс связан с глобальным потеплением. Это верно, но это лишь одна из причин. Главная причина в наличии биогенных элементов в водах озера, которые стали причиной распространения водорослей на большой территории. Так как водоросли активно поглощают кислород, цветение грозит экосистеме и отражается на качестве воды в озере», - сказала она. По словам Гамбарян, водоросли в озере накапливают вредные вещества, которые через оросительную систему попадают в продукты.

"Цветение озера говорит о наличии в воде ядовитых микроэлементов. Такую воду нельзя использовать в разведении рыб и раков, а также для орошения, так как яд может попасть с пищей в организм человека", - подчеркнула она.

Для очистки озера Севана и прибрежной полосы необходимо привлечь население, считает член Всеармянского природоохранного фронта географ Левон Галстян. Он предложил Пашиняну в прямом эфире призвать граждан на субботник.

«Проблема сохранения озера Севан серьезная. На призыв премьер-министра могут откликнуться около 100 тысяч человек. После очистки необходимо будет быстрыми темпами повышать уровень воды в озере и улучшать ее качество. Это станет первым шагом для спасения Севана», - отметил Галстян.

В ближайшие семь-десять дней цветение озера прекратится, считает министр окружающей среды Эрик Григорян. Он отметил, что в этом году объем водозабора из озера ниже прошлогоднего на 15-20 миллионов кубометров. По его словам, в дополнительном водозаборе не было необходимости, так как в водохранилищах есть вода.

«Озеро цветет из-за... сброса канализационных вод, расположенных вблизи водоема ресторанных и гостиничных комплексов, а также проблем с очисткой прибрежных лесов. Кроме того, присутствует человеческий фактор. Например, 15-20 лет назад не было так много стиральных машин и не использовалось столько химических средств», - сказал Григорян. Еще одной причиной цветения озера, по мнению министра, стала высока температура воздуха, из-за которой произошло большое испарение.

«Нужна диагностика, которая позволит понять, каковы источники загрязнения (озера). Уже начались исследования, на основании которых спрогнозируют сценарий развития ситуации и установят основные угрозы для озера», - сказал Григорян.

Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе, одно из самых больших высокогорных пресноводных озер Земли, говорится в справке "Озеро Севан" на "Кавказском узле".