Наручники. Фото Елены Синеок, Юга.ру

04 июля 2019, 17:58

Следователь и адвокат в Дагестане заподозрены в мошенничестве

Махачкалинский следователь и местный адвокат путем фальсификации документов добились двухмиллионной компенсации за уголовное преследование двух горожан, деньги были поделены между соучастниками, заявило следствие.

По данным правоохранителей, в 2013 году в производстве подозреваемого следователя находилось уголовное дело о хулиганстве, возбужденное против двух махачкалинцев. Следствие было приостановлено, а в 2014 году следователь в сговоре с адвокатом изготовили подложные процессуальные документы, в том числе постановление о прекращении дела за отсутствием состава преступления, говорится в сообщении республиканского управления Следкома.

Эти документы стали основанием для иска подозревавшихся в хулиганстве, которые заявили о незаконном уголовном преследовании и добились от министерства финансов России компенсации морального в размере двух миллионов рублей и возмещения еще 40 тысяч, потраченных на адвоката, утверждают следователи. "В последующем адвокат на основании доверенности обналичил поступившие в банк указанные денежные средства, из которых 100 тысяч отдал реабилитированным, а остальные [они] вместе со следователем похитили", - говорится в сообщении.

Адвокат задержан, решается вопрос о его аресте. Дело против адвоката и следователя было возбуждено по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Фальсификация доказательств", сообщило сегодня Следственное управление СКР по Дагестану. Первая из этих статей Уголовного кодекса предусматривает до 10 лет заключения, а другая - до четырех месяцев. Комментариями подозреваемых или их представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 июля в Махачкале был задержан руководитель коллегии адвокатов "Апеллянт" Арсланали Абумуслимов, представляющий интересы бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова. Защитник Абумуслимова связал уголовное преследование своего подзащитного с тем, что тот привлекался в качестве адвоката по резонансным делам.

Примечание:

"Абдулмеджид Сулейманов продолжает работать на посту главы города Избербаш", "В Дагестане главой администрации города Избербаш избран Абдулмеджид Сулейманов", "Защита экс-мэра Избербаша: федеральные земли затоплены морем".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 июля 2019, 18:48

  • Востоковеды сочли ничтожной угрозу исламского экстремизма в Азербайджане

    Азербайджанские боевики, записавшие присягу лидеру ИГ*, крайне малочисленны и не имеют влияния на верующих внутри страны, а власти Азербайджана держат все религиозные группы под контролем. Соотношение шиитов и суннитов в Азербайджане активно меняется, но предпосылок для противостояния между ними нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

04 июля 2019, 18:41

04 июля 2019, 17:05

04 июля 2019, 16:55

04 июля 2019, 16:42

  • Краснодарцы провели пикеты против роста транспортных тарифов

    Повышение стоимости проезда в общественном транспорте, возмутившее жителей Краснодара, связано с необходимостью роста зарплат работников трамвайно-троллейбусного управления, сообщили на предприятии. Пользователи соцсетей пожаловались на некомфортные условия в городских троллейбусах, трамваях и автобусах.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи