Следователь и адвокат в Дагестане заподозрены в мошенничестве

04 июля 2019, 17:58

Махачкалинский следователь и местный адвокат путем фальсификации документов добились двухмиллионной компенсации за уголовное преследование двух горожан, деньги были поделены между соучастниками, заявило следствие.

По данным правоохранителей, в 2013 году в производстве подозреваемого следователя находилось уголовное дело о хулиганстве, возбужденное против двух махачкалинцев. Следствие было приостановлено, а в 2014 году следователь в сговоре с адвокатом изготовили подложные процессуальные документы, в том числе постановление о прекращении дела за отсутствием состава преступления, говорится в сообщении республиканского управления Следкома.

Эти документы стали основанием для иска подозревавшихся в хулиганстве, которые заявили о незаконном уголовном преследовании и добились от министерства финансов России компенсации морального в размере двух миллионов рублей и возмещения еще 40 тысяч, потраченных на адвоката, утверждают следователи. "В последующем адвокат на основании доверенности обналичил поступившие в банк указанные денежные средства, из которых 100 тысяч отдал реабилитированным, а остальные [они] вместе со следователем похитили", - говорится в сообщении.

Адвокат задержан, решается вопрос о его аресте. Дело против адвоката и следователя было возбуждено по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Фальсификация доказательств", сообщило сегодня Следственное управление СКР по Дагестану. Первая из этих статей Уголовного кодекса предусматривает до 10 лет заключения, а другая - до четырех месяцев. Комментариями подозреваемых или их представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 1 июля в Махачкале был задержан руководитель коллегии адвокатов "Апеллянт" Арсланали Абумуслимов, представляющий интересы бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова. Защитник Абумуслимова связал уголовное преследование своего подзащитного с тем, что тот привлекался в качестве адвоката по резонансным делам.