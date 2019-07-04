04 июля 2019, 17:05

Жительница Волгограда добилась компенсации за травму во время гололеда

Областной суд не удовлетворил сегодня апелляцию администрации Волгограда, оспорившей выплату более 120 тысяч рублей пострадавшей во время гололеда жительницы города. 

Как писал "Кавказский узел", жители Волгограда неоднократно жаловались на плохую работу коммунальных служб во время гололеда. Тротуары и дворы стали скользкими, детям сложно добраться до школы, а взрослым на работу, рассказали волгоградцы в декабре 2018 года. Они не заметили работы коммунальных служб, но мэрия утверждает, что дороги были обработаны. 

Волгоградский облсуд сегодня оставил в силе решение Дзержинского райсуда, согласно которому администрация Волгограда обязана выплатить более 120 тысяч рублей компенсации местной жительнице, пострадавшей во время гололеда 26 марта 2018 года. Женщина обратилась  с иском к администрации города о возмещении морального вреда и утраченного заработка в связи с травмами, полученными  после падения на наледи, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская.

«Проходя по тротуару на улице Порт-Саида (в Волгограде), истец поскользнулась на неочищенной наледи и упала. В результате падения женщина получила травму, в связи с чем была вынуждена проходить длительное лечение и оплачивать медпрепараты.  Кроме того, находясь на стационарном и амбулаторном лечении, истец утратила среднемесячный заработок», - сообщила Вальковская. По ее словам, суд первой инстанции признал вину администрации Волгограда, которая не выполнила «обязанностей по уборке тротуара».  

«С администрации  Волгограда судом были взысканы расходы пострадавшей по оплате медицинских услуг - 66 237 рублей, утраченный заработок - 24 582 рублей, а также компенсация морального вреда - 30 000 рублей», - добавила Вальковская.

Напомним, что 21 января Роман Зайцев направил жалобу прокурору области, в которой потребовал провести проверку действий чиновников Волгограда и сотрудников управляющих компаний по очистке улиц города от наледи. В ответ на его обращение следователи заявили, что доказательств плохой уборки городских улиц от наледи у активиста нет, и отказали в приеме его заявления. 6 апреля суд отказался удовлетворить жалобу Зайцева на отказ следователей. 

Примечание:

"Волгоградцы пожаловались на работу коммунальщиков во время гололеда", "Жительница Волгодонска добилась компенсации за падение на гололеде", "Дорога на Ставрополье закрыта на время ледяного дождя".

Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 июля 2019, 18:48

  • Востоковеды сочли ничтожной угрозу исламского экстремизма в Азербайджане

    Азербайджанские боевики, записавшие присягу лидеру ИГ*, крайне малочисленны и не имеют влияния на верующих внутри страны, а власти Азербайджана держат все религиозные группы под контролем. Соотношение шиитов и суннитов в Азербайджане активно меняется, но предпосылок для противостояния между ними нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

04 июля 2019, 18:41

04 июля 2019, 17:58

04 июля 2019, 16:55

04 июля 2019, 16:42

  • Краснодарцы провели пикеты против роста транспортных тарифов

    Повышение стоимости проезда в общественном транспорте, возмутившее жителей Краснодара, связано с необходимостью роста зарплат работников трамвайно-троллейбусного управления, сообщили на предприятии. Пользователи соцсетей пожаловались на некомфортные условия в городских троллейбусах, трамваях и автобусах.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи