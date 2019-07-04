Жительница Волгограда добилась компенсации за травму во время гололеда

04 июля 2019, 17:05

Областной суд не удовлетворил сегодня апелляцию администрации Волгограда, оспорившей выплату более 120 тысяч рублей пострадавшей во время гололеда жительницы города.

Как писал "Кавказский узел", жители Волгограда неоднократно жаловались на плохую работу коммунальных служб во время гололеда. Тротуары и дворы стали скользкими, детям сложно добраться до школы, а взрослым на работу, рассказали волгоградцы в декабре 2018 года. Они не заметили работы коммунальных служб, но мэрия утверждает, что дороги были обработаны.

Волгоградский облсуд сегодня оставил в силе решение Дзержинского райсуда, согласно которому администрация Волгограда обязана выплатить более 120 тысяч рублей компенсации местной жительнице, пострадавшей во время гололеда 26 марта 2018 года. Женщина обратилась с иском к администрации города о возмещении морального вреда и утраченного заработка в связи с травмами, полученными после падения на наледи, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская.

«Проходя по тротуару на улице Порт-Саида (в Волгограде), истец поскользнулась на неочищенной наледи и упала. В результате падения женщина получила травму, в связи с чем была вынуждена проходить длительное лечение и оплачивать медпрепараты. Кроме того, находясь на стационарном и амбулаторном лечении, истец утратила среднемесячный заработок», - сообщила Вальковская. По ее словам, суд первой инстанции признал вину администрации Волгограда, которая не выполнила «обязанностей по уборке тротуара».

«С администрации Волгограда судом были взысканы расходы пострадавшей по оплате медицинских услуг - 66 237 рублей, утраченный заработок - 24 582 рублей, а также компенсация морального вреда - 30 000 рублей», - добавила Вальковская.

Напомним, что 21 января Роман Зайцев направил жалобу прокурору области, в которой потребовал провести проверку действий чиновников Волгограда и сотрудников управляющих компаний по очистке улиц города от наледи. В ответ на его обращение следователи заявили, что доказательств плохой уборки городских улиц от наледи у активиста нет, и отказали в приеме его заявления. 6 апреля суд отказался удовлетворить жалобу Зайцева на отказ следователей.