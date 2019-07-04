04 июля 2019, 12:28

Жители дагестанского поселка пожаловались на проблемы с подачей воды

Часть домов в поселке Караман-2 близ Махачкалы с июня остается без водоснабжения. Поселок имеет статус садоводческого товарищества, и люди вынуждены самостоятельно искать способы обеспечить подачу воды, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня было опубликовано видео с митинга жителей поселка Караман-2, которые пожаловались на то, что в их домах "уже второй месяц" нет воды.

Местность Караман (Черные Камни) территориально относится к Кумторкалинскому району, но находится в подчинении администрации Махачкалы, говорится в справке "Кавказского узла".

После того, как жители вышли на акцию протеста, водоснабжение домов на некоторых улицах посёлка было возобновлено, рассказала 3 июля корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница на условиях анонимности. "Не у всех [вода появилась], местами появилась, а местами нет еще", - сказала женщина, уточнив, что живёт на улице "14-я линия", и в ее доме воды нет.

Вода подается лишь в дома в центре поселка, уточнила жительница Карамана-2. "До второй и третьей линии доходит вода, и все", - пожаловалась она, отметив, что вода есть также в домах тех жителей поселка, которые закупили водяные насосы с большой мощностью.

Караман-2 не имеет статуса населенного пункта, поскольку находится в статусе "Садоводческого некоммерческого товарищества", поэтому руководство и жители поселка вынуждены заключать договоры с руководством поселка Новолакское на водоснабжение с помощью врезки в их центральную водопроводную ветку, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Магомед.

"Мы не поселок, мы никому не принадлежим. Мы самоорганизовались в "водяную контору" и заключили договора с Новолаком [на поставку воды]. А как таковой у нас своей воды нет", - пожаловался местный житель.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", поселок Новолакское находится в Кумторкалинском районе в четырех километрах севернее Махачкалы.

Житель поселка подтвердил, что сейчас вода доходит только до домов на некоторых улицах. "Я живу на пятой линии, у меня вода есть. А у некоторых и на третьей линии нет воды. У некоторых [живущих на третьей линии] есть, а у некоторых нет. Не знаю, с чем это связано", - сказал Магомед.

Примечание:

"Жители митингами добились подвоза воды в два дагестанских села", "Жители сел Халимбекаул и Кафыр-Кумух добились восстановления водоснабжения", "Верховный суд Дагестана признал незаконной аренду земли в "Карамане-2"".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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