Застройщик заподозрен в обмане махачкалинских дольщиков

03 июля 2019, 00:32

Предприниматель собрал с дольщиков более 13 миллионов рублей на строительство многоэтажного дома Махачкале, не получив разрешения на возведение здания, полагает прокуратура.

По версии ведомства, застройщик заключал с дольщиками предварительные договора купли-продажи, обещая им построить дом.

Предприниматель получил от дольщиков 13,5 миллионов рублей, однако разрешения строительные работы он не имел, сообщила 2 июля прокуратура Дагестана на своем сайте.

Уголовное дело возбуждено по статье о привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ), говорится в сообщении ведомства. Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемого или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в июне предприниматель в Махачкале был заподозрен в обмане дольщиков на 16,9 миллиона рублей.