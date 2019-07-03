03 июля 2019, 00:32
Застройщик заподозрен в обмане махачкалинских дольщиков
Предприниматель собрал с дольщиков более 13 миллионов рублей на строительство многоэтажного дома Махачкале, не получив разрешения на возведение здания, полагает прокуратура.
По версии ведомства, застройщик заключал с дольщиками предварительные договора купли-продажи, обещая им построить дом.
Предприниматель получил от дольщиков 13,5 миллионов рублей, однако разрешения строительные работы он не имел, сообщила 2 июля прокуратура Дагестана на своем сайте.
Уголовное дело возбуждено по статье о привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ), говорится в сообщении ведомства. Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Комментариев от подозреваемого или его представителей не поступало.
"Кавказский узел" также писал, что в июне предприниматель в Махачкале был заподозрен в обмане дольщиков на 16,9 миллиона рублей.
В разделе "Справочник" размещена статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в ней "Кавказский узел" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.