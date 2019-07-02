02 июля 2019, 18:18

Продлен арест главному архитектору Ростова-на-Дону

Главный архитектор Ростова-на-Дону Роман Илюгин останется под стражей до 22 июля, решил областной суд.

Как информировал "Кавказский узел", Илюгин был задержан 14 февраля по подозрению в превышении полномочий при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов. Впоследствии дело было объединено с делом о халатности при выявлении самостроев. Срок ареста Илюгина неоднократно продлялся.

Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону продлил Илюгину срок ареста до 22 июля. Защита обжаловала это решение, но оно было оставлено без изменения, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель Ростовского областного суда.

Помимо Илюгина в Ростовской области по делам о выдаче разрешений на строительство домов были арестованы главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига и главный архитектор Ростовской области Алексей Полянский. 6 июня Корчига был признан судом виновным, ему назначен штраф. Полянский остается под стражей.

Комментариями Романа Илюгина и его адвокатов относительно решения облсуда о продлении ареста "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Прокуратура обвиняет и.о. главы СК по Ростовской области в неисполнении ее требований", "В Ростовской области преподаватель и местный депутат подозревается в получении взятки", "В Ростовской области победителем конкурса антикоррупционной рекламы стала работа "Взятки сладки".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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