Суд утвердил штраф застройщику "Волгоград Арены"

02 июля 2019, 13:03

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил жалобу застройщика стадиона "Волгоград Арена", оспорившего штраф Ростехнадзора в 300 тысяч рублей, сообщили в суде. Нарушения при строительстве стадиона привели к размыву склона, а также повреждению ливневой канализации и пешеходных дорожек.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля 2018 года в Волгограде сильный дождь впервые размыл насыпной склон у стадиона "Волгоград Арена". 16 июня недельная норма осадка во второй раз размыла грунт и щебень у стадиона из-за того, что ливневая канализация не справилась с сильными дождями, сообщила мэрия Волгограда. Размыв склона у "Волгоград Арены" происходит после каждого сильного дождя, а возмещать ущерб приходится за счет городского бюджета, заявили местные жители в Facebook.

Размыв откоса у стадиона "Волгоград Арена" произошел из-за недостатков ливневой канализации, которые должны были устранить проектировщики, отметили эксперты. Режим ЧС, который объявили спасатели, на руку подрядчикам, так как позволяет им избежать штрафных санкций, говорится в материале "Кавказского узла" "Специалисты рассказали об ошибках при проектировании "Волгоград Арены".

Застройщик стадиона "Волгоград Арена" ФГУП "Спорт-Инжиниринг" не смог оспорить штраф в 300 тысяч рублей, наложенный Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора. Наказание было назначено предприятию в связи с тем, что в проектную документацию не были внесены изменения, обеспечивающие защиту стадиона и прилегающей к нему территории "от опасных природных и техногенных процессов", сообщили в Московском арбитражном суде. "[Нарушение] повлекло размыв откоса, обрушение колодцев, повреждение трубопровода наружной системы ливневой канализации, дождеприемника и разрушение пешеходных дорожек", - цитирует сегодня представителя суда V1.ru.

Представители застройщика в суде настаивали, что проектная документация соответствует техническим и строительным нормам, что подтверждается положительным заключением "Главгосэкспертизы России", а размыв на склоне вблизи стадиона связали с последствиями непогоды, отмечает издание. Решение суда в законную силу не вступило.

В марте Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил три иска Ростехнадзора к застройщику стадиона "Волгоград Арена" за несоблюдение норм пожарной безопасности при строительстве стадиона и назначил ему 153 тысячи рублей штрафа.

Штрафные санкции на ФГУП "Спорт-Инжиниринг" накладываются не в первый раз. "В 2018 году компания привлекалась к административной ответственности 12 раз. С начала нынешнего года — пять раз.... Общая сумма штрафов составляет 865 тысяч рублей", - уточнили в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области.

В частности, в июне суд удовлетворил два штрафа по 51 тысячи рублей, наложенных на "Спорт-Инжиниринг" Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора. Один штраф был связан с отсутствием благоустройства и озеленения стадиона, другой – с нарушением норм технического задания при строительстве спортивного объекта, проинформировало 22 июня издание "Высота 102".

На сайтах Московского арбитражного суда, Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, а также ФГУП "Спорт-Инжиниринг" на 12.45 мск сегодня нет информации по поводу решения суда о штрафе.

Напомним, что стадион "Волгоград Арена" был построен специально к чемпионату мира по футболу, который завершился 15 июля 2018 года. Жители Волгограда высказали опасения, что дополнительные траты на подготовку к ЧМ могут повлечь сокращение социальных статей расходов, а содержание спортивных объектов ляжет непосильным бременем на городской бюджет, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Волгоград: цена мундиаля".

Новости о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в России на юге страны опубликованы "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".