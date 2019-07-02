Участники митинга потребовали остановить раздачу земель в Уч-Дере

02 июля 2019, 04:26

Около 30 жителей поселка Уч-Дере в Лазаревском районе Сочи провели митинг, в ходе которого потребовали от властей вернуть в пользование сельчан отданные под застройку земельные участки и прекратить раздачу земель общего пользования без учета мнения жителей.

Участники митинга 1 июля на улице Енисейская указали на то, что под застройку оказались переданы участки под футбольным полем и облагороженным сельчанами парком, где установлен памятник ушедшим на войну и не вернувшимся местным жителям, несмотря на просьбы жителей Уч-Дере оставить эти земли в общем пользовании, передает корреспондент «Кавказского узла», присутствовавшая на мероприятии.

"Кавказский узел" информировал, что жители сочинского поселка Уч-Дере проводили акции протеста против строительства на футбольном поле. На митинге в декабре 2017 года они заявили об отсутствии реакции властей на обращение в прокуратуру по поводу строительства на этой площадке.

«Ничего не изменилось за полтора года. Власти... не считаются с мнением сельчан... Чиновники даже добрались до парка, где жители своими руками на улице Енисейская облагородили его и установили памятник погибшим солдатам села. Мы решили собраться еще раз. Я лично приглашала всех представителей власти, от которых зависит судьба поселка, но никто не пришел», - заявила организатор митинга Хамсат Кравченко.

Лидер движения «Сочинская коммуна» Вахтанг Езугбая на акции осудил отношение властей к памятнику, который сделали жители своими руками и на свои средства.

Активисты много лет борются с властями, однако проблема с переделом земель общего пользования сохраняется, заявил участник акции, житель поселка Александр Бударин. "Почему мы должны просить власть работать на нас? Это их обязанность", - отметил он.

Активист микрорайона Мамайка, который приехал поддержать митингующих с Центрального района Сочи, Сергей Бернасовский на митинге заявил, что необходимо «объединяться и требовать восстановления нарушенных прав».

"Только в объединении сила", - сказала также на акции член географического общества Алла Юсупова.

Хаотичная застройка несет проблемы для экологии, так как строительство без обустройства канализации недопустимо на курорте, заявил на митинге председатель общественного экологического совета Владимир Остапук.

На митинге была принята резолюция с требованием к властям вернуть места общего пользования сельчанам и прекратить раздачу оставшихся земель.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями властей Сочи относительно требований участников акции. Сообщений по этому поводу на сайте мэрии по данным на 04.00 мск 2 июля не было.