Наводнение в Мартвильском муниципалитете. Фото: Общественное телевидение 1tv.ge

01 июля 2019, 08:06

Дома жителей Аджарии подтоплены после ливней

Сильные дожди 30 июня затопили первые этажи домов в Батуми. В Кобулетском районе Аджарии сошел сель, а в Кедском - размыта автодорога. Спасатели устраняют последствия непогоды.

Сильные ливни прошли в Аджарии 30 июня.

В Батуми оказались затоплены дворы и первые этажи зданий, сообщил 30 июня "Спутник Грузия". Местные жители пожаловались, что  экстренные службы прибыли с опозданием.

В коммунальные службы поступило большое количество вызовов, машина по откачке воды выезжала на объекты по очереди, пишет со ссылкой на сообщение компании "Вода Батуми" издание.

Селевой поток сошел в селе Хала Кобулетского района на дорогу Чаквистави, неподалеку от домов местных жителей. В Кобулети создан чрезвычайный штаб, экстренные службы занимаются расчисткой улиц и дорог. 

В селе Дологани в Кедском районе из-за ливня из берегов вышла река Бзана. Потоками воды повреждены два моста и часть автомобильной дороги, затоплены приусадебные участки десяти семей. Местные жители потребовали очистить русло реки и восстановить мосты. Для оценки ущерба на место прибыли сотрудники мэрии Кеда, а также представители департамента автодорог Грузии, сообщило издание.

"Кавказский узел" также писал, что около 70 семей, проживающих в Сенакском муниципалитете Грузии, оказались отрезаны от внешнего мира. Из-за интенсивных осадков в Сенаки вышла из берегов река Техура, потоки воды снесли два моста.

Примечание:

"На грузинское село сошел оползень", "Двое туристов из Латвии эвакуированы с занесенного снегом перевала в Грузии", "Через пункт пропуска "Верхний Ларс" временно закрыто движение автомобилей".

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