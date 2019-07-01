Полина Атемаскина выиграла суд у Миграционной службы Украины

01 июля 2019, 05:45

Жительница Краснодара Полина Атемаскина, которая заочно арестована по обвинению в сборе средств для ИГ*, добивается получения убежища на Украине. Суд в Киеве обязал миграционную службу повторно рассмотреть ее заявление.

Как писал "Кавказский узел", имя Полины Атемаскиной прозвучало на процессе по делу уроженок Дагестана Саиды Халиковой и Елены Аршахановой, которые были приговорены к 5,5 года и 5 годам и трем месяцам колонии соответственно по делу о спонсировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". В апреле Верховный суд сократил сроки Халиковой и Аршахановой до пяти лет.

Согласно версии обвинения, сбор средств для "нуждающейся исламской молодежи" организовала в интернете бывшая студентка Астраханской медакадемии Дарья Ицанкова, которая поручила другой студентке медакадемии Саиде Халиковой собирать деньги, познакомив ее с Эльвирой Караевой, Еленой Аршахановой и Полиной Атемаскиной.

Апелляционный административный суд в Киеве обязал миграционную службу Украины повторно рассмотреть заявление жительницы Краснодара Полины Атемаскиной о предоставлении ей убежища, пишет 30 июня "Кавказ.Реалии".

По словам адвоката Атемаскиной Алены Калашник, ранее миграционная служба проигнорировала сведения о том, что в отношении ее подзащитной возбуждено уголовное дело.

По данным информагентства "Россия сегодня", Полина Атемаскина на родине заочно приговорена к пяти годам лишения свободы.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.