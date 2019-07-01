Азербайджанцы провели акцию протеста в грузинском селе из-за закрытия дороги

01 июля 2019, 03:41

Проживающие в селе Чангиляри на территории Каспийского муниципалитета Грузии этнические азербайджанцы провели митинг, протестуя против закрытия дороги, соединяющей село с автомобильным шоссе. Местные власти объяснили установку металлических ограждений безопасностью движения.

Митинг состоялся 30 июня в присутствии сотрудников полиции. Протестующие потребовали открыть дорогу, заявив, что транспортное сообщение с селом отсутствует.

"Путь с магистральной дороги в село существует уже 100 лет. После его обведения железным забором связь с магистральной дорогой была прервана. Всего в селе живет около 80 семей, которым передвигаться стало весьма сложно. Чтобы добраться до шоссе, мы должны преодолеть несколько километров. Автобусы и такси не останавливаются вблизи села”, - цитирует жителя села Джафар Рафигоглу агентство Report.

Отмечается, что с митингующими встретился глава края Шида-Картли Симон Гуледани. По его словам, "ситуация в селе будет обсуждаться с Департаментом дорог".

По данным на 2002 год, в селе Чангиляри проживали 300 человек, 98 из них - азербайджанцы. В 2014 году в Каспийском муниципалитете Грузии проживали 3 846 азербайджанцев, говорится в статье на "Википедии".

Дорога от Чангиляри до шоссе была закрыта по приказу дорожного управления. В ведомстве пояснили, что "естественные" въезды на главную магистраль препятствуют движению транспорта, сообщил 30 июня сайт Qartli.ge.

Как писал "Кавказский узел", строительство дороги близ монастырского комплекса "Давид Гареджи" обострило напряженность на границе Грузии и Азербайджана. Азербайджанская сторона анонсировала автопробег на территории комплекса, а грузинские активисты – ответную акцию. 28 мая несколько сотен жителей Грузии приняли участие в шествии, в ходе которого потребовали открытых переговоров по вопросу демаркации границ с Азербайджаном на территории монастырского комплекса.