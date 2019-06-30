30 июня 2019, 05:13
Пострадавший при взрыве на ТЭЦ в Камышине умер
Рабочий, обгоревший при взрыве на Камышинской ТЭЦ, умер в больнице.
Как писал "Кавказский узел", 25 июня рабочий проводил на территории ТЭЦ в городе Камышин работы по грунтовке внутренней поверхности емкости, предназначенной для хранения воды. Произошел хлопок, в результате которого мужчина получил ожоги 80% тела. Его состояние оценивалось как тяжелое.
34-летний рабочий, который пострадал во время работ в резервуаре на ТЭЦ в Камышине, умер, пишет 29 июня v1.ru.
По данным правоохранительных органов, после хлопка ему удалось самостоятельно выбраться из резервуара, однако ожоги оказались несовместимы с жизнью. Проводится проверка, сообщает infokam.su.
"Трое рабочих попали в больницу после взрыва в Волжском", "Рабочий погиб на заводе в Волгограде", "Рабочий умер после падения на него трубы на заводе в Волжском".
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