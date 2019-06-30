Российский футбольный союз поддержал Бердыева в финансовом споре с "Ростовом"

30 июня 2019, 04:12

Бывший главный тренер футбольного клуба "Ростов" Курбан Бердыев и члены его тренерского штаба Александр Мацюра и Иван Данильянц обратились в палату по разрешению споров Российского футбольного союза по поводу выплаты долгов по зарплате. Палата обязала удовлетворить их требования.

Как писал "Кавказский узел", Курбан Бердыев покинул пост тренера футбольного клуба "Ростов" в 2016 году после крупных финансовых проблем.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза стала на сторону Кубрана Бердыева в его финансовом споре с "Ростовом" по поводу задолженности, которая образовалась из-за невыплаты зарплаты. Бердыев обратился в РФС совместно с членами тренерского штаба Александром Мацюрой и Иваном Данильянцом, пишет 29 июня championat.com.

Палата РФС обязала "удовлетворить заявление тренера по футболу Бердыева К. Б. в отношении АО "ФК "Ростов" г. Ростова-на-Дону о взыскании задолженности по трудовому договору частично", говорится на сайте футбольного союза. Также в сообщении отмечается, что в удовлетворении остальных требований Бердыева отказать. Аналогичные сообщения опубликованы в отношении требований Мацюры и Данильянца. При этом не уточняется, каковы остальные требования тренеров.

"Ростов" вправе обжаловать решение РФС. "Мы ждем полный текст решения, чтобы определить дальнейшую позицию клуба. Скорее всего, мы будем обжаловать это решение в вышестоящей инстанции", - цитирует sportbox.ru PR-директора клуба Дениса Штанько.