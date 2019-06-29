29 июня 2019, 14:20

Сотрудник банка в Чечне осужден за обман клиентов на 15 миллионов рублей

Суд в Грозном приговорил к четырем с половиной годам ведущего экономиста банка, который убедил четырех клиентов передавать деньги на погашение кредитов лично ему, сообщила прокуратура.

Согласно приговору, обвиняемый способствовал выдаче трем индивидуальным предпринимателям и директору медицинской клиники кредитов на общую сумму 15 миллионов рублей. "Используя доверительные отношения с заемщиками, гражданин убедил последних передавать ему денежные суммы, необходимые для погашения их кредитных обязательств, причинив тем самым ущерб потерпевшим на указанную сумму", - сообщила прокуратура. Эти деньги, по данным ведомства, обвиняемый получал с 2012 по 2015 год.

Суд назначил бывшему сотруднику банка четыре года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве.

Осужденный возместил двум потерпевшим ущерб на сумму более восьми миллионов рублей. Суд удовлетворил гражданские иски еще двух потерпевших на сумму более семи миллионов рублей, проинформировала 28 июня на своем сайте прокуратура Чечни.

Приговор вынес Ленинский районный суд Грозного, уточнил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры Чечни.

Родственник осужденного Имран сообщил, что приговор обжаловаться не будет. "Свою вину он признал, обжаловать приговор бессмысленно. Еще предстоит выплатить больше семи миллионов двум истцам. В общем, создал проблемы и себе, и семье, и всем близким", - сказал сегодня житель Чечни корреспонденту "Кавказского узла". Комментариями самого осужденного или его адвокатов "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

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Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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