Тракторы, фигурирующие в деле инспектора Мисельхоза Ставрополья. Фото пресс-службы управления Следкома по Ставропольскому краю. http://stavropol.sledcom.ru/news/item/1368652/

29 июня 2019, 09:30

Инспектор Минсельхоза Ставрополья заподозрен во взяточничестве

Главный государственный инженер инспекции по надзору за сельхозтехникой задержан с поличным при получении взятки, заявило Управление Следкома в Ставропольском крае.

Оперативная съемка при задержании инспектора Мисельхоза Ставрополья. Фото пресс-службы управления Следкома по Ставропольскому краю. http://stavropol.sledcom.ru/news/item/1368652/По данным следствия, чиновник сам предложил владельцу двух тракторов поставить технику на учет, не осматривая ее и не обращая внимания на отсутствие паспортов на машины. Свои услуги инженер-инспектор отдела Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин ставропольского Минсельхоза оценил в 30 тысяч рублей. Владелец тракторов сказал, что согласен, но обратился к правоохранителям. Чиновника задержали при получении 15 тысяч рублей за оформление документов на первый трактор, утверждает следствие.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на получение взятки", отмечается в сообщении, опубликованном на сайте краевого главка Следственного комитета 28 июня.

Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает. На сайте Министерства сельского хозяйства Ставропольского края по состоянию на 09.30 мск 29 июня нет информации об этом деле.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 31 мая замруководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору был заподозрен в получении миллиона рублей за допуск в эксплуатацию электростанции.

Примечание:

"Начальник полиции на Ставрополье обвинен в неправомерном освобождении друга", "Следком насчитал 21 сообщника замглавы угрозыска Ставрополья", "Пятеро кисловодских полицейских получили реальные сроки за взятки". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

29 июня 2019, 12:48

29 июня 2019, 11:51

29 июня 2019, 10:48

  • Экономисты связали падение курса лари с протестами в Тбилиси

    Падение курса лари вызвано ожиданием крупных финансовых потерь от снижения турпотока из России, заявил Национальный банк Грузии. В ответ на протесты в Тбилиси Россия может прибегнуть к новым запретам, которые усугубят экономическую ситуацию на фоне ошибочной политики Нацбанка, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Они прогнозируют рост цен и снижение уровня жизни в стране.

29 июня 2019, 08:31

29 июня 2019, 07:39

  • Сын Манвела Григоряна обвинен в растрате

    Карену Григоряну, сыну бывшего депутата Народного собрания Армении генерала Манвела Григоряна, ранее возглавлявшему общину Эчмиадзина, предъявлено обвинение в присвоении средств общины.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи