Инспектор Минсельхоза Ставрополья заподозрен во взяточничестве

29 июня 2019, 09:30

Главный государственный инженер инспекции по надзору за сельхозтехникой задержан с поличным при получении взятки, заявило Управление Следкома в Ставропольском крае.

По данным следствия, чиновник сам предложил владельцу двух тракторов поставить технику на учет, не осматривая ее и не обращая внимания на отсутствие паспортов на машины. Свои услуги инженер-инспектор отдела Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин ставропольского Минсельхоза оценил в 30 тысяч рублей. Владелец тракторов сказал, что согласен, но обратился к правоохранителям. Чиновника задержали при получении 15 тысяч рублей за оформление документов на первый трактор, утверждает следствие.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на получение взятки", отмечается в сообщении, опубликованном на сайте краевого главка Следственного комитета 28 июня.

Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает. На сайте Министерства сельского хозяйства Ставропольского края по состоянию на 09.30 мск 29 июня нет информации об этом деле.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 31 мая замруководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору был заподозрен в получении миллиона рублей за допуск в эксплуатацию электростанции.