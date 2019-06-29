29 июня 2019, 08:31

Глава ростовской фирмы обвинен в неуплате налогов на 20 миллионов

Передано в суд дело гендиректора строительной фирмы в Ростовской области, обвиненного в использовании схемы дробления бизнеса для ухода от налогов.

По версии следствия, руководитель фирмы установил финансово-хозяйственные взаимоотношения с взаимозависимым лицом, чтобы получить формальные основания для неуплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций и единого налога на вменённый доход.

"Всего <...> предприятие уклонилось от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму, превышающую 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении следствия. Обвинение предъявлено по статье об уклонении от налогов в особо крупном размере, отмечается в публикации на сайте управления Следкома по Ростовской области от 28 июня.

По части 2 статьи 199 Уголовного кодекса бизнесмену грозит до двух лет заключения. Комментариями обвиняемого или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что бывший замгубернатора Ростовской области и гендиректор "ТНС Энерго" Александр Гребенщиков 31 мая был заподозрен в уклонении от налогов на 101 миллион рублей.

Примечание:

"Глава судоходной компании в Ростове-на-Дону заподозрен в неуплате почти 1,3 млрд рублей налогов", "Волгоградский предприниматель обвинен в неуплате 28,5 млн рублей налогов", "В Ессентуках ректор института оштрафован судом за неисполнение обязанностей налогового агента".

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