Канализационная станция в Сочи пришла в негодность после схода селя

29 июня 2019, 05:30

Канализационная насосная станция в Олимпийской деревне в Сочи полностью разрушена селевым потоком, необходимо строительство новой, рассказал представитель "Водоканала".

Как писал "Кавказский узел", утром 24 июня в районе курорта "Роза Хутор" сошел сель, который затопил канализационную станцию и дорогу. На следующий день сочинские власти ввели там локальный режим чрезвычайной ситуации. 25 июня мэрия отчиталась, что затопленная канализационная станция расчищена.

Водоотведение в районе курорта "Роза Хутор" восстановлено по временной схеме, передает 28 июня со ссылкой на сообщение пресс-секретаря сочинского "Водоканала" Константина Бредникова ТАСС. "Установлена бензиновая помпа, которая перекачивает стоки в уцелевший стационарный коллектор", - отметил он.

После обследования оборудования канализационной станции выяснилось, что оно полностью разрушено, отметил он.

"Будет строиться новая канализационная насосная станция. Та, что попала в эпицентр селя, восстановлению не подлежит", - цитируют Бредникова "Юга.ру". По его словам, специалистам предстоит "определять новое место для ее строительства и финансирование".

"Кавказский узел" также писал, что после схода селя власти Сочи запретили экскурсии на курорт "Роза Хутор", в связи с чем отдыхающим пришлось отказаться от посещения Красной Поляны. Риск схода новых селей сохранится на курорте до конца июня, рассказали представители властей.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 29 июня в Сочи воздух прогреется до +20 градусов, будет переменная облачность, скорость ветра составит до 5 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +20 градусов, будет облачно, скорость ветра составит 3 метра в секунду.

Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.