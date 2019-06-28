28 июня 2019, 14:32

Суд в Сочи приговорил Пруидзе к 5 годам колонии за хищение 217 миллионов

Центральный райсуд Сочи признал виновным главу строительной компании Анзора Пруидзе по трем уголовным статьям и приговорил его к 5 годам колонии. На имущество застройщика наложен арест, сообщили сегодня в прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая сочинский застройщик Анзор Пруидзе был отпущен под домашний арест, однако сразу после заседания, по словам дольщиков и представителей защиты Пруидзе, люди в гражданской одежде его задержали. 25 мая суд арестовал Пруидзе до 25 июля. 

По версии следствия, действия застройщика Пруидзе препятствовали вводу домов в эксплуатацию, что, по данным МВД, нанесло ущерб более чем 800 людям на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. В январе 2018 года Анзор Пруидзе был арестован, Центральный суд Сочи начал слушать дело в январе 2019 года. Пруидзе предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, причинении имущественного ущерба и легализации незаконно полученных средств, сообщил 28 мая "Коммерсант ". "Заключение Анзора Пруидзе под стражу и затем осуждение его к длительному сроку приведет к нарушению наших прав, так как некому будет достраивать наши дома", - заявила "Кавказскому узлу" представитель инициативной группы дольщиков.

Центральный районный суд Сочи приговорил руководителя строительной компании Анзора Пруидзе к 5 годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в хищении более 217 миллионов рублей, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края сообщает сегодня РБК. Дату оглашения приговора ведомство не уточнило.

Пруидзе был признан виновным по трем уголовным статьям: ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 165 УК России (причинение имущественного ущерба) и ч. 1 ст. 174.1 УК России (легализация денежных средств), отмечает издание. Для возмещения ущерба потерпевшим суд арестовал имущество подсудимого.

По данным следствия, с 2012 по 2016 годы в ходе строительства ЖК «Горка» в Сочи осужденный нарушил проектно-сметную документацию в части этажности, что привело к невозможностью подключения дома к коммуникациям. Ущерб участникам долевого строительства составил более 117 миллионов рублей, отмечает сегодня «Коммерсант». Пруидзе, как считает следствие, причастен к хищению еще 100 миллионов рублей у восьми обманутых дольщиков. Часть из этих средств были легализованы Пруидзе через «сделки с организацией, где он также является директором», уточняет издание.

На сайте прокуратуры и Центрального райсуда Сочи на 14.30 мск сегодня нет информации о приговоре в отношении Пруидзе.

Отметим, в 2015 году суд в Сочи признал Пруидзе виновным по делу вице-мэра Сочи Олега Вронского, выдавшего разрешение на строительство с нарушениями норм. Пруидзе был признан виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и оштрафован на 80 тысяч рублей. Олег Вронский был приговорен к трем годам колонии. В ходе суда Вронский и Пруидзе заявляли о своей невиновности.

На "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Обвинение требует для вице-мэра Сочи три года колонии", "Бизнесмен Пруидзе в Сочи обжаловал приговор по делу о превышении полномочий", "Суд в Сочи оштрафовал бывшего вице-мэра за выдачу разрешения на строительство высотки".

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