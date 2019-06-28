Подача воды в краснодарский поселок возобновлена

28 июня 2019, 10:24

Водоснабжение поселка Краснодарский, приостановленное 25 июня в связи с массовым отравлением, возобновлено вечером 27 июня. Вода пока не пригодна для питья, предупредила мэрия Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", водоснабжение поселка Краснодарский было приостановлено 25 июня после того, как местные жители обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора начали проверку инцидента, взяв пробы питьевой воды. Следственный комитет 26 июня уточнил, что всего от отравления пострадали 24 человека, в том числе 13 детей.

Вечером 27 июня гарантирующий поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка Краснодарский, возобновил подачу воды. Это решение согласовано с управлением Роспотребнадзора, говорится в сообщении, опубликованном 27 июня на сайте администрации и городской думы Краснодара.

По данным специалистов, пить воду и использовать ее для приготовления еды пока нельзя, потому что она сильно хлорированная. Хлорирование нужно, чтобы прочистить и продезинфицировать все трубы магистрального водопровода, внутридомовые сети, сказано в сообщении мэрии и гордумы.

Питьевую воду смогут подать в микрорайон только после того, как будут готовы результаты проб, взятых Роспотребнадзором и установлены причины массового отравления людей. До этого времени в поселок будут подвозить питьевую воду, написал 27 июня со ссылкой на пресс-службу администрации ТАСС.