36 килограммов тротила и оружие найдены в доме жителя Краснодарского края

27 июня 2019, 06:49

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из дома жителя Кропоткина 36 кг тротила, оружие и более полутора тысяч патронов.

Силовики провели обыск в доме 47-летнего жителя города Кропоткин Краснодарского края.

В ходе обыска были найдены охотничье ружье, карабин, пистолет Макарова, около полутора тысяч патронов разного калибра. Кроме того, правоохранители обнаружили более ста тротиловых шашек массой 200 граммов и 33 тротиловые шашки массой 400 граммов - всего около 36 килограммов тротила, пишет 26 июня "Югополис".

Мужчина был задержан и доставлен в полицию. Он рассказал, что оружие и взрывчатку ему оставил на хранение знакомый, который впоследствии умер, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), сообщает "Живая Кубань".

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до четырех лет.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле житель Грозного был осужден за хранение и ношение гранаты.