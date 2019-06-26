Суд продлил на три месяца арест братьям Магомедовым

26 июня 2019, 13:47

Мосгорсуд оставил под стражей до 30 сентября владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда и бывшего директора входящей в холдинг компании "Интекс" Артура Максидова.

Как писал "Кавказский узел", Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта 2018 года были помещены в СИЗО по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, Магомедовы нанесли бюджету ущерб в 2,8 миллиарда рублей. Вместе с ними по этому же делу арестован бывший директор входящей в "Сумму" компании "Интекс" Артур Максидов.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении братьям Магомедовым и Артуру Максидову ареста до 30 сентября, сообщает сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Магомедовы продолжают категорически отрицать предъявленные обвинения, добавляет агентство. Зиявудин Магомедов, в частности, назвал свое уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда".

"Оснований для изменения меры пресечения нет, находясь на свободе и учитывая, что обвиняемым известны свидетели, дающие изобличительные показания, они могут оказать давление на них, скрыться от следствия и суда", - процитировало сегодня представителя следствия РИА Новости.

Всего по уголовному делу в отношении бизнесменов обвиняемыми проходят 16 человек, шестеро из которых находятся в международном розыске.

"Кавказский узел" опубликовал в разделе "Персоналии" биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова.