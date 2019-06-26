26 июня 2019, 14:47

Следком заинтересовался инцидентом на ТЭЦ в Камышине

Рабочий получил ожоги 80% тела при хлопке в резервуаре на территории ТЭЦ в городе Камышине и госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил сегодня Следком.

По данным ведомства, 25 июня мужчина проводил на территории ТЭЦ работы по грунтовке внутренней поверхности емкости, предназначенной для хранения воды. В состав грунтовки, по предварительным данным, входили легковоспламеняющиеся ингредиенты. "Произошел хлопок, в результате которого деформировался металлический корпус резервуара, при этом мастер получил ожоги 80% тела", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области.

Рабочий госпитализирован в реанимационное отдаление больницы, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Следователи начали проверку обстоятельств инцидента, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве на Волжском судоремонтном заводе в июле 2018 года. Тогда три человека погибли, еще пятеро пострадали. По версии следствия, инцидент произошел во время ремонта, который проводили работники судоремонтного завода и ООО "Бриз", в связи с тем, что были нарушены правила пожарной безопасности. Директор ООО "Бриз" был обвинен в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть трех человек.

Примечание:

"Трое рабочих попали в больницу после взрыва в Волжском", "Рабочий погиб на заводе в Волгограде", "Рабочий умер после падения на него трубы на заводе в Волжском".

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