Урна для голосования. Фото: Елена Синеок, ЮГА.ру

26 июня 2019, 14:23

Кандидат от КПРФ подал документы на выборы главы Волгоградской области

Алексей Буров, выдвинутый волгоградским отделением КПРФ кандидатом в губернаторы региона, сдал сегодня документы в областной избирком для участия в выборах.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня документы на участие в губернаторских выборах подал действующий глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Со своими кандидатами определились "Справедливая Россия", которая выдвинула председателя областной организации горно-металлургического профсоюза Сергея Полещука, партия "Яблоко" - бывшего вице-мэра Волгограда Дмитрия Любитенко , а также ЛДПР назвала своим кандидатом депутата Владимира Рублева. 

Выборы губернатора Волгоградской области намечены на 8 сентября. В этот день  также пройдут выборы депутатов волгоградской облдумы и более 500 муниципальных избирательных кампаний. Волгоградские оппозиционеры объединили усилия для борьбы с "Единой Россией" на выборах в облдуму, местные политологи положительно оценили перспективы нового союза.

Кандидат от КПРФ Алексей Буров подал сегодня документы в волгоградский избирком для участия в выборах главы региона. «Руководитель рабочей группы, секретарь облизбиркома Анатолий Ярылкин, выдал кандидату (Бурову) письменное подтверждение о получении документов", - со ссылкой на областной избирком сообщает сегодня ТАСС.

Избирательная комиссия Волгоградской области назначила на 27 июня заседание, на котором кандидату Бурову дадут разрешение на открытие специального избирательного счет и разрешат вести сбор подписей, отмечает сегодня «Блокнот-Волгоград». «Как только получим «добро» областной избирательной комиссии, сразу приступаем к работе», - цитирует Алексея Бурова издание.

В соответствии с муниципальным фильтром для регистрации кандидата на губернаторские выборы нужно собрать подписи 5% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на выборах глав муниципальных образований, в том числе 5% подписей депутатов второго уровня – представительных органов муниципальных районов и городских округов. Подписи должны быть собраны не менее, чем в 29 муниципальных районах и городских округах, рассказал глава облизбиркома Виктор Черячукин.

Кандидаты от партий «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко» намерены сдать свои документы на участие в выборах в областной избирком в конце этой недели, проинформировало 25 июня издание.

На сайте избирательной комиссии Волгоградской области на 14.10 мск сегодня нет информации о сдаче документов Бурова на участие в губернаторских выборах. Согласно сведениям, размещенным на сайте, документы для выдвижения от кандидатов на пост главы региона принимаются до 18.00 мск 6 июля.

Примечание:

"Идея "Парнаса" о референдуме вызвала скепсис у волгоградских политологов", "Пользователи соцсетей связали задержание подозреваемого в покушении на Бочарова с выборами", "Более 40 человек потребовали отставки главы Волгоградского отделения КПРФ".

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