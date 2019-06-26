50 человек были эвакуированы из-за угрозы взрыва на АЗС в Чечне

26 июня 2019, 10:45

Следователи начали проверку обстоятельств пожара на газозаправочной станции, из-за которого 25 июня были эвакуированы из своих домов 50 жителей села Автуры в Шалинском районе. Пожар и угроза взрыва вызвали панику, рассказали сельчане.

Сообщение о пожаре на газозаправочной станции в селении Автуры Шалинского района Чечни поступило после 16.00 мск 25 июня. На место происшествия было направлено 8 единиц спецтехники и 25 спасателей, которые эвакуировали жильцов десяти домов, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» в республиканском управлении МЧС.

«Во время перекачки газового топлива из автоцистерны в подземное хранилище цистерна загорелась. В связи с угрозой взрыва была проведена экстренная эвакуация жильцов близлежащих частных домовладений - всего около 50 человек, после чего пожарные приступили к (тушению) пожара», - отметили в ведомстве.

По словам представителя спасательной службы, тушение пожара заняло несколько часов и завершилось около 21.00 мск.п «После того, как был потушен очаг возгорания, пришлось провести работу по охлаждению цистерны и перекачке оставшегося топлива в другой резервуар. Эвакуированные жители смогли вернуться в свои дома после того, как удалось потушить огонь и предотвратить возможный взрыв», - рассказал сотрудник ведомства, уточнив, что расстояние от заправки до ближайших домов составляет около ста метров.

Расследованием причин инцидента в селении Автуры занялись представители чеченского управления СКР. Речь идет о нарушении правил безопасности на пожароопасных объектах, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник ведомства.

После взрыва на заправке в селе Гехи 26 сентября 2018 года начались проверки АЗС в Чечне. В течение месяца были закрыты три автозаправочные станции, а 24 ноября 2018 года стало известно о приостановке деятельности 14 автозаправок, против 11 человек были возбуждены уголовные дела. К 1 декабря 2018 года нарушения были найдены на заправках в Курчалоевском, Цоци-Юртовском и Бачи-Юртовском сельских поселениях, а 19 и 24 декабря 2018 года уголовные дела были возбуждены в отношении владельцев АЗС в Урус-Мартановском и Шелковском районах. Владельцы и работники АЗС отметили придирчивость проверяющих, а жители республики пожаловались на низкое качество топлива и близость автозаправок к жилым домам.

После возгорания на автозаправке у жителей Автуры началась паника, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» сами жители. «Пламя из цистерны вырывалось, взрыв мог произойти в любой момент. Паника была, конечно, хорошо, спасатели и пожарные быстро приехали. Вывели людей из опасной зоны и потушили пожар. Если бы случился взрыв, последствия были бы страшные, ведь вокруг дома», - рассказал местный житель Зелимхан.

Другой житель населенного пункта Султан благодарен спасателям за ту работу, которую они сделали при тушении пожара. «(Пожарные) и саму цистерну тушили, и все на заправке поливали, и заборы домов, потому что жар был очень сильный. На улице температура под 40 (градусов)… Взрыв мог случиться в любой момент», - отметил Султан.

Местная жительница Мадина вспомнила детали происшествия. «Страшно было, конечно. Огненный факел на несколько метров вверх бил, спасатели потребовали немедленно выходить, потому что мог быть взрыв…Не понимаю, почему власти разрешают оборудовать заправки в жилом секторе. Сейчас я поняла, насколько это опасно», - заявила Мадина.

Напомним, масштабные проверки на АЗС были начаты также в Дагестане после того, как с 2014 по 2017 год на заправках произошло девять происшествий, жертвами которых стали десятки человек, по данным МЧС республики. После каждого ЧП на заправочной станции в Дагестане власти декларировали намерение решить проблему - надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было - некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, отмечается в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".