Чиновник мэрии Невинномысска заподозрен в превышении полномочий

26 июня 2019, 09:59

Бывший начальник управления капстроительства администрации Невинномысска подозревается в том, что допустил нарушения при строительстве железнодорожного тоннеля и подписал документы с завышенной на три миллиона рублей стоимостью работ, сообщил Следком 25 июня.

По данным следствия, в феврале 2013 года подозреваемый в рамках муниципального контракта по строительству тоннеля под железной дорогой Невинномысск-Минеральные Воды допустил нарушение строительных норм, согласовав отклонение параметров объекта от проектной документации. После этого он подписал акты с завышенной стоимостью произведенных организацией работ. "Действиями чиновника городу Невинномысску причинен ущерб на сумму свыше 3 миллионов рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Чиновник стал подозреваемым по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). "Следователь Следственного комитета устанавливает наличие у подозреваемого имущества, подлежащего аресту, для обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба", - говорится в сообщении, опубликованном 25 июня на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 286 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае суд оштрафовал бывшего главу управления хозяйства Кисловодска на 300 тысяч рублей за заключение восьми муниципальных контрактов без проведения аукциона. Чиновник в отставке также не сможет занимать властные должности в течение двух лет.