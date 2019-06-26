Более 800 выпускников сдали ЕГЭ в Нагорном Карабахе

26 июня 2019, 09:01

Основной этап единого госэкзамена в Нагорном Карабахе завершился 25 июня, дополнительный этап для тех, кто не успел сдать экзамен, назначен на начало июля, сообщили в Минобразования.

"ЕГЭ сдавал 801 выпускник 12 классов", - сообщил директор центра по тестированию Минобразования Нагорного Карабаха Юрий Карамян корреспонденту "Кавказского узла".

Основной этап ЕГЭ завершился 25 июня, начался прием заявок на участие во втором этапе экзаменов, которые пройдут со 2 по 8 июля, проинформировали в Минобразования республики.

25 июня прошел последний экзамен по русскому языку, в которой приняли участие 116 абитуриентов, результаты будут известны через несколько дней, сообщила заместитель директора Центра оценки и тестирования Министерства образования, науки и спорта Метаксе Акопян. По ее словам, в целом итоги ЕГЭ нельзя назвать удовлетворительными, потому что низких оценок оказалось больше, написал "Арцахпресс".

В пресс-службе Минобразования Нагорного Карабаха отметили, что "дополнительный этап совместных экзаменов состоится 2-8 июля, заявку на регистрацию можно подать в центр оценки и тестирования до 28 июня".

"В дополнительном этапе могут принять участие абитуриенты, которые в дни основных экзаменов были на службе в армии, а также те молодые люди, которые были в отъезде и те, которые болели", - сказала сотрудник пресс-службы Минобразования корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Нагорного Карабаха Нарине Григорян, чья дочь 25 июня сдала экзамены по русскому языку, отметила, что ее ребенок не ждет высокой оценки. "По армянскому и английскому мы получили высокие баллы, а вот русский язык сдавали как иностранный. Будем ждать результатов, а потом, исходя из набранных баллов, определимся с университетом", - рассказала женщина.

Она также отметила, что за экзаменом родители следили на большом экране, установленном во дворе учебного заведения.

Эльвира Балаян также отметила, что смотрела, как ее сын сдает экзамен, на большом экране. "Будем поступать на юридический или на экономический, пока думаем, но высшее образование мой ребенок получит однозначно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По данным Минобразования, в Нагорном Карабахе действуют один государственный и три частных вуза. Все они ведут учебный процесс по болонской системе.