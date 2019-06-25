Крым Казаноков. Фото: Council.gov.ru

25 июня 2019, 18:34

Сенатором от Карачаево-Черкесии назначен Крым Казаноков

Крым Казаноков занял в Совете Федерации место Рауфа Арашукова, лишенного статуса сенатора от Карачаево-Черкесии после обвинений по делу о резонансных убийствах.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 мая на пленарном заседании сенаторы единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий Рауфа Арашукова. Причиной лишения мандата была названа не представленная вовремя декларация о доходах. Основания для лишения Рауфа Арашукова полномочий сенатора не связаны с выдвинутыми в его адрес обвинениями по делу о резонансных убийствах, на расследование дела это решение никак не повлияло, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Сам Арашуков упрекнул сенаторов в обесценивании иммунитета сенатора.

Скриншот сообщения о назначении нового сенатора от Карачаево-Черкесии, https://www.instagram.com/p/BzIoI5pA8kU/"Подписал указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской Республики", - написал сегодня на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

По версии следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам в 2010 году зампредседателя движения "Адыгэ Хасэ" Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, а также к нападению на депутата гордумы Черкесска Руслана Карданова в октябре 2018 года. Об этих и других делах подробно сообщается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

"Кавказским узлом" опубликована биографическая справка о Рауфе Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Опала Арашуковых".

Примечание:

"Источник сообщил о задержании сенатора Арашукова", "Журналисты поспорили о причинах вмешательства Москвы в расследование убийств Шебзухова и Жукова", "Глава национально-культурной автономии черкесов требует отзыва сенатора Дерева из Совета Федерации".

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