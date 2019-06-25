Владимир Васильев. Фото http://president.e-dag.ru/novosti/zayavleniya-obrashcheniya/pozdravlenie-glavy-respubliki-dagestan-v-a-vasileva-s-dnem-meditsinskogo-rabotnika

25 июня 2019, 13:11

Васильев вернулся в Дагестан после болезни

Владимир Васильев вернулся в Махачкалу и приступил к исполнению обязанностей главы Дагестана после курса лечения в Москве, сообщили сегодня в администрации региона.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня глава Дагестана был госпитализирован в Москве с воспалением легких. На время его отсутствия временно исполняющим обязанности главы республики был назначен председатель правительства Дагестана Артем Здунов. Политологи поставили под сомнение возможность отставки Васильева на фоне болезни. 22 июня стало известно, что Владимир Васильев пошел на поправку, но оставался на лечении в Москве.

В марте 2019 года распространилась информация, что Васильев попросил освободить его от должности, но в администрации главы Дагестана эти сведения назвали фейком.

Глава Дагестана Владимир Васильев вернулся в Махачкалу из московской клиники и приступил к исполнению своих обязанностей. "Владимир (Васильев) вернулся на работу после лечения в одной из клиник в Москве", - цитирует представителя администрации главы и правительства республики  «Интерфакс».

Васильев провел сегодня еженедельное рабочее совещание и готовится к другому совещанию, отмечает ТАСС.

Глава Дагестана также участвует сегодня в семинаре-совещании Торгово-промышленной палаты республики на тему взаимодействия палаты с фондами развития промышленности, информирует «Российская газета».

На сайте главы Дагестана на 12.50 мск сегодня нет информации о возвращении Васильева на пост главы региона.

Примечание:

"Политологи назвали вероятные мотивы отставки Евкурова", ""Единая Россия" попросила Путина оставить Евкурова главой Ингушетии", "Васильев пообещал продолжение кадровых зачисток в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 июня 2019, 13:58

  • Песков назвал ожидаемой просьбу Евкурова об отставке

    Прошение Юнус-Бека Евкурова о досрочной отставке с поста главы Ингушетии не стало сюрпризом для президента, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Сам Евкуров выразил надежду, что его сменит представитель "благородного ингушского тейпа".

25 июня 2019, 13:52

25 июня 2019, 13:23

  • Адвокаты Кочаряна объявили суду бойкот

    Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна обвинили суд в предвзятости и решили бойкотировать сегодняшнее оглашение решения суда по апелляционной жалобе Генпрокуратуры.

25 июня 2019, 13:18

25 июня 2019, 13:02

  • 1 Велопрогулка Кадырова подчеркнула принужденное спокойствие после стрельбы в Чечне

    Велопрогулка главы Чечни Рамзана Кадырова по ночному Грозному спустя несколько часов после нападения на силовиков в центре республиканской столицы «пропиарила» спокойную обстановку в регионе для горожан и туристов, заявили опрошенные «Кавказским узлом» местные жители. Некоторые пользователи соцсетей восхитились красотой Грозного, другие возмутились отсутствием информации об инциденте с полицейскими.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Документы

Все документы