Васильев вернулся в Дагестан после болезни

25 июня 2019, 13:11

Владимир Васильев вернулся в Махачкалу и приступил к исполнению обязанностей главы Дагестана после курса лечения в Москве, сообщили сегодня в администрации региона.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня глава Дагестана был госпитализирован в Москве с воспалением легких. На время его отсутствия временно исполняющим обязанности главы республики был назначен председатель правительства Дагестана Артем Здунов. Политологи поставили под сомнение возможность отставки Васильева на фоне болезни. 22 июня стало известно, что Владимир Васильев пошел на поправку, но оставался на лечении в Москве.

В марте 2019 года распространилась информация, что Васильев попросил освободить его от должности, но в администрации главы Дагестана эти сведения назвали фейком.

Глава Дагестана Владимир Васильев вернулся в Махачкалу из московской клиники и приступил к исполнению своих обязанностей. "Владимир (Васильев) вернулся на работу после лечения в одной из клиник в Москве", - цитирует представителя администрации главы и правительства республики «Интерфакс».

Васильев провел сегодня еженедельное рабочее совещание и готовится к другому совещанию, отмечает ТАСС.

Глава Дагестана также участвует сегодня в семинаре-совещании Торгово-промышленной палаты республики на тему взаимодействия палаты с фондами развития промышленности, информирует «Российская газета».

На сайте главы Дагестана на 12.50 мск сегодня нет информации о возвращении Васильева на пост главы региона.